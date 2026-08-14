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Jan Boskamp heeft ‘dubbel gevoel’ bij aanstelling Xavi als bondscoach

14 augustus 2026, 10:19
jan Boskamp
Foto: © Imago / Realtimes
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Jan Boskamp is er nog niet over uit of hij blij is met de aanstelling van Xavi Hernández als bondscoach van Oranje, zo vertelt hij in Het Belang van Limburg. Enerzijds vindt hij de Spanjaard een goede trainer, maar aan de andere kant had hij ook graag een Nederlandse bondscoach gezien.

De KNVB verraste woensdag door Xavi aan te stellen als opvolger van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. In gesprek met het Belgische HBVL krijgt Boskamp de vraag of hij tevreden is met de aanstelling. “Ik heb er een dubbel gevoel bij”, begint het Feyenoord-icoon. “Als ik de naam Xavi hoor, gaat mijn voetbalhart automatisch sneller slaan.”

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“Hij was niet alleen de metronoom van het beste Barça ooit, maar hij heeft als trainer ook vijf prijzen gepakt in drie jaar”, gaat Boskamp verder. “Met Barcelona, maar daarvoor ook al in de woestijn.” Over een periode van vijf jaar heeft Xavi zelfs acht prijzen gepakt: zes met het Qatarese Al-Sadd en twee met Barcelona. “Je kan dus niet zeggen dat het een slechte trainer is.”

De interviewer proeft wel een ‘maar’ in de uitspraak van Boskamp en besluit hem ernaar te vragen. “Hij is geen Hollander”, geeft de oud-middenvelder toe. “In België hebben jullie de laatste jaren een traditie opgebouwd van buitenlandse bondscoaches, maar in Nederland was het al geleden van 1978 met Ernst Happel. Om je een idee te geven hoe lang geleden dat is: ik speelde toen nog voor Oranje!”

Het feit dat Xavi bij zijn presentatie direct aangaf volgens de filosofie van Johan Cruijff te willen voetballen, zorgt er volgens Boskamp voor dat hij direct ‘heel Nederland voor zich heeft gewonnen’. Of hij het in de praktijk ook kan uitvoeren, valt echter nog te bezien. “Hij heeft er natuurlijk wel de juiste spelers voor nodig. Als bondscoach heb je ook niet heel veel tijd om te bouwen. Het zal me dus benieuwen hoe snel hij die filosofie erin krijgt.”

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Baggio
165 Reacties
933 Dagen lid
698 Likes
Baggio
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

XAVI 100% alles beter als REIZIGER

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