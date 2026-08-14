De belangrijke eerste taak van Xavi bij Oranje

Xavi Hernández zal over ruim een maand voor het eerst langs de lijn staan als bondscoach van het Nederlands elftal. In de periode in aanloop naar zijn debuut zal de Spanjaard volgens Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad een groot probleem moeten oplossen: Oranje loopt amper.
Voor Nederland eindigde het Europees kampioenschap twee jaar geleden in de halve finale met een nederlaag tegen Engeland. Na afloop van het toernooi bleek dat Oranje in het ‘kilometerklassement’ helemaal onderaan stond, tot onvrede van Ronald Koeman. De toenmalig bondscoach eiste meer van zijn ploeg, maar wist niet voor beterschap te zorgen. Ook op het afgelopen WK liepen de Nederlandse spelers namelijk het minste van iedereen.
Het resulteerde volgens Wijffels in te weinig diepgang bij Oranje; te veel spelers wilden de bal liever in de voet ontvangen. Met het aanstellen van Xavi is dus ook direct zijn eerste taak als bondscoach bekend, stelt de verslaggever: ‘Pomp weer tempo, dynamiek en onvoorspelbaarheid in het spel en in het team’.
De keuzeheer zal zijn spelers volgens Wijffels dan ook duidelijk moeten maken dat Oranje geen successen kan behalen zonder diepteloopjes. “Al zijn het maar opofferingsloopjes van vier, vijf meter zonder bal, maak ze. En ook veel. Die acties stellen een tegenpartij voor keuzes. En ze brengen als vanzelf al meer ‘meters’ op de teller van het team.” Weet Xavi dat over te brengen op zijn ploeg, zal dit volgens Wijffels ook voor minder voorspelbaarheid zorgen.
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hmmz ..hardlopers zijn doodlopers zeggen we hier welleens..ken je t begrip een team zagen??t werkt vooral bij teams met een coach als klopp of bosz..t gaat erom dat die lui op bevel moeten rennen en we laten ze dat ook echt doen tot op de laatste meter..daarna is t spelers tellen die helemaal oppperdepop zijn helemaal slappe hap en tot pap gelopen..en dan heb je 20 minuten over om 10 doelpunten te maken..juist als ze op bevel rennen trappen ze er altijd in..ik wil nouri niet als voorbeeld nemen maar zoiets kunnen de gevolgen zijn van zulk spel..als je een team goed zaagt donderen 11 spelers gewoon knockout neer tijdens de wedstrijd en moet ik of wij nog beginnen met rennen..en omdat ze op zijn kunnen ze echt geen meter meer opofferen of wat
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
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hmmz ..hardlopers zijn doodlopers zeggen we hier welleens..ken je t begrip een team zagen??t werkt vooral bij teams met een coach als klopp of bosz..t gaat erom dat die lui op bevel moeten rennen en we laten ze dat ook echt doen tot op de laatste meter..daarna is t spelers tellen die helemaal oppperdepop zijn helemaal slappe hap en tot pap gelopen..en dan heb je 20 minuten over om 10 doelpunten te maken..juist als ze op bevel rennen trappen ze er altijd in..ik wil nouri niet als voorbeeld nemen maar zoiets kunnen de gevolgen zijn van zulk spel..als je een team goed zaagt donderen 11 spelers gewoon knockout neer tijdens de wedstrijd en moet ik of wij nog beginnen met rennen..en omdat ze op zijn kunnen ze echt geen meter meer opofferen of wat