De belangrijke eerste taak van Xavi bij Oranje

Xavi Hernández zal over ruim een maand voor het eerst langs de lijn staan als bondscoach van het Nederlands elftal. In de periode in aanloop naar zijn debuut zal de Spanjaard volgens Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad een groot probleem moeten oplossen: Oranje loopt amper.

Voor Nederland eindigde het Europees kampioenschap twee jaar geleden in de halve finale met een nederlaag tegen Engeland. Na afloop van het toernooi bleek dat Oranje in het ‘kilometerklassement’ helemaal onderaan stond, tot onvrede van Ronald Koeman. De toenmalig bondscoach eiste meer van zijn ploeg, maar wist niet voor beterschap te zorgen. Ook op het afgelopen WK liepen de Nederlandse spelers namelijk het minste van iedereen.

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Het resulteerde volgens Wijffels in te weinig diepgang bij Oranje; te veel spelers wilden de bal liever in de voet ontvangen. Met het aanstellen van Xavi is dus ook direct zijn eerste taak als bondscoach bekend, stelt de verslaggever: ‘Pomp weer tempo, dynamiek en onvoorspelbaarheid in het spel en in het team’.

De keuzeheer zal zijn spelers volgens Wijffels dan ook duidelijk moeten maken dat Oranje geen successen kan behalen zonder diepteloopjes. “Al zijn het maar opofferingsloopjes van vier, vijf meter zonder bal, maak ze. En ook veel. Die acties stellen een tegenpartij voor keuzes. En ze brengen als vanzelf al meer ‘meters’ op de teller van het team.” Weet Xavi dat over te brengen op zijn ploeg, zal dit volgens Wijffels ook voor minder voorspelbaarheid zorgen.