Giovanni van Bronckhorst: 'Wil je een politiek correct antwoord of een eerlijk antwoord?'

Giovanni van Bronckhorst heeft alle vertrouwen in Xavi als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De twee speelden jarenlang samen bij FC Barcelona en hebben nog altijd contact. Van Bronckhorst was verrast door de aanstelling van zijn voormalige ploeggenoot, maar denkt dat Oranje een uitstekende trainer in huis heeft gehaald. Ook over de Nederlandse scepsis rond buitenlandse trainers spreekt hij zich duidelijk uit.

Xavi werd woensdag aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. Voor Van Bronckhorst betekent dat dat hij een oude bekende aan het roer ziet staan bij Oranje. "Ik heb natuurlijk vier jaar met hem gespeeld. Als speler was hij natuurlijk geweldig, omdat je, zeker als je zulke spelers in je team hebt, gewoon weet dat je de bal in balbezit houdt. Als trainer heeft hij natuurlijk een tijd gehad in Qatar, waar hij ook gespeeld heeft, en uiteindelijk heeft hij Barcelona gecoacht. Een hele leuke jongen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen met Oranje."

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Dat Xavi uiteindelijk trainer zou worden, zag Van Bronckhorst tijdens hun gezamenlijke jaren niet per se aankomen. Wel herkende hij eigenschappen die later goed van pas zouden komen. "Je ziet natuurlijk dat spelers die op zijn positie spelen altijd bezig zijn met de ploeg. Dat had Xavi. Ik weet dat Phillip Cocu ook zo'n speler was, die altijd bezig was met de balans en mensen neerzetten. Dat zag je wel bij Xavi. Maar dat hij uiteindelijk coach is geworden, kon je toen niet zien. Wel dat hij bezig was met het team, en dat is natuurlijk iets wat voor een coach ook belangrijk is."

Van Bronckhorst had contact met Xavi

De keuze van de KNVB kwam ook voor Van Bronckhorst onverwacht. "Ik was wel verrast natuurlijk, omdat je meestal vooraf al veel dingen in de krant leest met eventuele namen. Maar deze heeft denk ik niemand aan zien komen. Dus ik was daar wel verrast door. Maar ook wel weer leuk natuurlijk dat je een oud-collega ziet die nu bondscoach is van Oranje."

Kort na de bekendmaking zocht Van Bronckhorst contact met de Spanjaard. "Dat contact heb ik altijd gehouden. Hij was heel blij en vereerd dat hij deze baan mag invullen. Ik heb het bericht in het Spaans geschreven. En ik kreeg een Spaans bericht terug, dus hij heeft het wel verstaan."

Dat Xavi zich bij Oranje mogelijk in een andere taal dan zijn moedertaal moet uitdrukken, ziet Van Bronckhorst niet direct als probleem. Zelf werkte hij in het buitenland ook met tolken. "Er zijn natuurlijk meerdere coaches die met tolken werken. Volgens mij spreekt hij wel redelijk Engels, hoor. Om goed over te komen bij een ploeg is het wel goed dat je je goed kunt verwoorden. In welke taal dat voor Xavi zal zijn, weet ik niet. Daar ga ik ook niet over. Dat weet hij zelf natuurlijk heel goed. Maar het zal wel in een taal zijn waarin hij zich makkelijk voelt."

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Een hereniging in Nederland lijkt bovendien slechts een kwestie van tijd. "Hij zal natuurlijk vaak in Nederland zijn. Dus er zal ongetwijfeld een moment zijn dat hij bij ons komt kijken voor eventuele internationals en dat we elkaar ook kunnen zien of spreken."

'We zijn heel trots op ons Nederlandse voetbal'

Van Bronckhorst wordt vervolgens gevraagd naar de scepsis die in Nederland geregeld ontstaat rond buitenlandse trainers. Als hem wordt gevraagd of Nederlanders misschien te cynisch zijn over invloeden van buitenaf, kaatste hij de vraag met een glimlach terug. "Wil je een eerlijk antwoord of een politiek correct antwoord?"

"Ik denk dat wij heel trots zijn op ons Nederlandse voetbal. We hebben natuurlijk heel veel succes gehad, ook met Nederlandse coaches in het buitenland. Met name Johan Cruijff, Louis van Gaal, noem ze maar op. Ik denk dat dat is waar mensen aan denken. En ik kan me voorstellen dat het dan een beetje wringt als je een buitenlandse coach hebt."

Toch vindt Van Bronckhorst dat Xavi niet op zijn afkomst moet worden beoordeeld. "Uiteindelijk denk ik dat we Xavi ook het vertrouwen moeten geven dat hij het kan. En dan is het net als iedere andere coach: je moet wel presteren."

Of Nederland misschien zelfs té trots is op de eigen voetbaltraditie? Daar kan Van Bronckhorst weinig mee. "Ik weet niet of je te trots kan zijn. Ik denk dat trots zijn gewoon iets goeds is. Want dat betekent dat je iets hebt gepresteerd en dat je trots bent op wat je uitstraalt en wat je bent. Dus dat is alleen maar goed."

Van Bronckhorst wijst daarbij op de uitzonderlijke keuze voor een buitenlandse bondscoach. "Het is natuurlijk 48 jaar geleden dat we een buitenlandse coach hadden. Maar hij is nog niet gepresenteerd, dus laten we dat even afwachten. Ik heb wel het vertrouwen in hem dat hij het heel goed gaat doen."