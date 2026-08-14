Feyenoord maakt indruk op Joseph Oosting: 'Dit is highclass. Hij is speciaal'

Go Ahead Eagles-trainer Joseph Oosting is op zijn hoede voor het duel met Feyenoord. De Rotterdammers lieten afgelopen weekend zien over veel kwaliteit te beschikken, waarbij vooral het middenveld onder leiding van de aandacht van de trainer trok. Dat laat hij vrijdagmiddag weten in gesprek met FCUpdate.

"Feyenoord is een topteam met titelaspiraties in Nederland", begint Oosting vrijdag tijdens het persmoment van Go Ahead Eagles, waar FCUpdate aanwezig was. "De eerste dertig minuten tegen Sparta vond ik ze erg goed. Het is een veelzijdige ploeg en ze creëren veel kansen", zag de trainer. Vooral het middenveld van de ploeg van Giovanni van Bronckhorst maakte indruk op hem. Volgens Oosting loopt het daar over van de kwaliteit en zijn de spelers op die linie erg complementair aan elkaar.

Highclass middenveld

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"Feyenoord heeft een enorm dynamisch middenveld. Het is highclass in de Eredivisie", vindt Oosting. De trainer ziet daarbij ook een belangrijke rol voor centrale verdediger Thijs Kraaijenveld. "Hij maakt er een plus één van vanaf de achterkant, dus zo maken er dan een vierkant of een ruit van. Dat vind ik wel erg mooi."

Oosting doelt daarmee op de manier waarop Kraaijenveld vanuit de verdediging kan inschuiven op het middenveld. Feyenoord krijgt daardoor tijdelijk een extra speler in die linie, waardoor het meer mogelijkheden heeft om onder druk uit te spelen en de vrije man te vinden.

"Dan hebben ze ook nog Luciano Valente, en dat is de vormgever. Hij heeft iets speciaals. Hij heeft het oriëntatievermogen en dat zie je terug in bepaalde opvattingen van het spel van Feyenoord. Er zit zoveel dynamiek in."

Mandekking of verdedigen in de zone?

Dat zorgt voor een dilemma bij Go Ahead Eagles: hoe gaat de ploeg van Oosting het middenveld van Feyenoord bestrijden? "Ga je in de mandekking of in de zone spelen? Dat zal half-half zijn", zegt Oosting. "Dat betekent niet half dueleren, maar dat we hoger op het veld misschien wat meer in de mandekking gaan spelen en lager op het veld in de zone."

Go Ahead Eagles reist zondag niet naar De Kuip af om alleen maar te verdedigen. De ploeg van Oosting wil in Rotterdam ook aantonen dat het goed kan voetballen. Tegelijkertijd haalt de trainer ook inspiratie uit de wedstrijd van Feyenoord tegen Sparta, waarin de ploeg uit Spangen de Rotterdammers in de slotfase met opportunistisch voetbal flink aan het wankelen bracht: "Dat nemen wij mee, maar wij willen waar het kan graag voetballen en laten zien dat wij ook in uitwedstrijden ons mannetje staan. Het is een mooie uitdaging voor ons."

Go Ahead kent fantastische week

Go Ahead Eagles leeft bovendien met een goed gevoel toe naar het duel. De eerste wedstrijd werd overtuigend gewonnen van Willem II (4-1) en de selectie is fit. Daarnaast werd deze week bekend dat aanvoerder Joris Kramer zijn contract met één seizoen verlengt en in De Adelaarshorst blijft. Dat maakt Oosting een gelukkig man.

'Hij is het boegbeeld van onze club'

"Ik was al gecharmeerd van Kramer toen ik trainer van FC Twente was, toen Robin Pröpper wegging. Toen lukte het FC Twente ook niet om hem te halen. Kramer is het boegbeeld voor de kernwaarden van onze club. Nooit opgeven, ook al heeft hij een scheur in zijn kop en een tulband om. Ik vind hem aan de bal goed, zijn manier van voetballen en onverzettelijkheid. Het is het totaalpakket. Ik ben heel blij met hem, want er zijn niet zo veel goede linker centrale verdedigers."