Play-offs om Europees voetbal verdwijnen mogelijk uit de Eredivisie

De play-offs om Europees voetbal worden mogelijk afgeschaft in de Eredivisie. Dat is een optie die de Eredivisie CV overweegt om de kans te vergroten dat Nederland de sterkste clubs afvaardigt naar de Europese clubtoernooien. Directeur Jan de Jong wil een nieuwe vrije val op de coëfficiëntenranglijst voorkomen.

De Eredivisie was in 2023 nog de zesde competitie van Europa, maar staat inmiddels achtste. Op dit moment krijgt de top tien een ticket voor de Champions League-groepsfase. Nederland heeft wat dat betreft nog wat speling, maar weet ook nog dat de kampioenen van 2018 en 2019 zich niet meteen plaatsten voor de groepsfase. De Jong wil juist omhoog kijken en niet omlaag.

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Hij vindt het daarom van belang dat clubs hun beste spelers opstellen in Europese wedstrijden. “Voorheen kon je als club of trainer nog weleens beargumenteren dat je de competitie belangrijker vond, omdat je als nummer 2 of 3 nog de Champions League in kon”, zegt hij in een interview met het Algemeen Dagblad. “Maar die tijd is voorbij. Die positie zijn we nu kwijt.”

“Elk punt telt om weer uit dit dal te kunnen klimmen. Daarbij is het belangrijk dat onze sterkste teams in Europa terechtkomen”, vindt De Jong, die ook het afschaffen van de play-offs overweegt. “Ja, dat is een optie die we met de clubs gaan bespreken. Het voordeel is dat je kostbare tijd wint in de overvolle kalender – en daarnaast weet je zeker dat het hooggeplaatste team de Conference League in gaat. Het nadeel is dat de play-offs zorgen voor de broodnodige weerstand in de competitie. Die weerstand hebben we hard nodig.”

Volgens De Jong hoeft zo’n ingreep niet blijvend te zijn. “We moeten hier sowieso flexibel in durven zijn. Als we de play-offs zouden schrappen, kunnen we ze later ook weer invoeren. De situatie van nu hoeft niet hetzelfde te zijn als die over drie jaar.”