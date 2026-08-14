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Ontgoocheling bij PSV: 'Ik snap het niet, dit is heel vervelend'

14 augustus 2026, 18:32
PSV-directeur Earnest Stewart
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Technisch directeur Earnest Stewart heeft met verbijstering gereageerd op het afketsen van de transfer van Couhaib Driouech naar Rangers FC. De directeur van PSV begrijpt naar eigen zeggen niets van de beslissing van de Schotse club.

De transfer van Driouech naar Rangers FC leek zo goed als rond. PSV had een akkoord bereikt met de club uit Glasgow en ook de aanvaller zelf was eruit met de Schotten. Driouech vloog vervolgens naar Schotland om zijn medische keuring te ondergaan. Daar ging het mis, waarna Rangers direct de stekker uit de deal trok. De transfer is daarmee definitief van de baan.

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"Dit is echt vervelend. De reden waarom deze deal niet is doorgegaan, snap ik echt niet", reageert Stewart in gesprek met De Telegraaf. "Hij is daar met een kleine blessure naartoe gegaan", legt Stewart uit. "Naar onze inschatting zit hij dicht tegen een rentree aan. Als hij deze week door had kunnen trainen, misschien al wel volgende week. Couhaib was hier gewoon in de laatste fase van zijn revalidatie bezig afgelopen maandag. Daar denken zij anders over. Zij denken dat het langer gaat duren."

Rangers zou de herstelperiode van Driouech op ongeveer zes weken inschatten. Stewart begrijpt niet dat de Schotten op basis daarvan hebben besloten de transfer af te blazen.

'Wat ik niet snap...'

"Wij balen ervan dat we een speler terugkrijgen die enorm teleurgesteld is en die drie dagen niet heeft kunnen doortrainen. Wat ik niet snap, is dat je een speler haalt voor vier jaar en dat je het dan laat afketsen op zijn inzetbaarheid in de eerste paar weken. Laat het dan vier of vijf weken zijn. Dan heb je nog 200 weken waarin je van iemand kan genieten."

Het is niet de eerste uitgaande transfer van PSV die deze zomer op het laatste moment afketst. Eerder leken centrale verdedigers Armando Obispo (RC Lens) en Adamo Nagalo (FK Corum) te vertrekken, maar ook deze transfers ketsten af.

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Couhaib Driouech

Couhaib Driouech
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 24 jaar (17 apr. 2002)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
-
-
2025/2026
PSV
29
4
2024/2025
Jong PSV
3
2
2024/2025
PSV
15
2

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