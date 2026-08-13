De analisten van ESPN vinden dat Michael Reiziger de afgelopen periode door de publieke opinie enorm is beschadigd. In het programma Voetbalpraat nemen Anco Jansen en Marciano Vink het op voor de bondscoach van Jong Oranje.

In Voetbalpraat wordt de aanstelling van Xavi als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal besproken. Anco Jansen kan het echter niet laten om nog één keer terug te komen op Reiziger. De trainer werd de afgelopen periode veelvuldig in verband gebracht met de vacature bij Oranje, maar kreeg daarbij ook de nodige kritiek. Volgens Jansen is Reiziger daardoor onterecht beschadigd.

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"Wat bij mij een beetje blijft hangen, is dat Reiziger wel behoorlijk beschadigd is door de algehele opinie. Iedereen zei: als het Reiziger maar niet wordt. Daar zit best wat in, maar daar kan hij helemaal niets aan doen", benadrukt de analist. "Hij is helemaal geen partij in dit verhaal. Ik vind dat hij misschien wel een knauw hiervan heeft opgelopen, terwijl het wel een talentvolle trainer is die misschien nog niet klaar is voor het Nederlands elftal."

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Marciano Vink sluit zich volledig aan bij zijn collega. "Helemaal mee eens, en Anco: echt mooi dat je dit zegt. Iedereen had een mening over hem. Hij heeft, door allerlei redenen die ik hier niet eens op tafel ga gooien, een minder EK gespeeld met Jong Oranje. Ik ben vaak bij Jong Oranje en hij heeft een prachtige kwalificatie gespeeld. De jongens kwamen graag bij hem."

'Het is bijna schandalig!'

Vink wijst daarnaast op de prestaties die Reiziger in het verleden heeft neergezet. "Hij is met Jong Ajax kampioen geworden in de Keuken Kampioen Divisie. Ik geef veel trainers dat te doen. Hij heeft het nog niet bewezen op het hoogste niveau, en ik zeg ook niet dat hij bondscoach moest worden. Maar die meningen...Toen hij kandidaat bij Oranje zou kunnen zijn, kwamen er allemaal mensen met meningen. Mensen die riepen: als hij bondscoach wordt, dan kijk ik nooit meer. Nou, dan kijk je niet! Dat je dit soort teksten moet verkondigen. Ik vond het bijna schandalig."

Kees Kwakman ziet ondertussen nog altijd een mogelijke rol voor Reiziger bij het Nederlands elftal. Volgens hem zou de trainer kunnen aansluiten als assistent van de nieuwe bondscoach Xavi. "Dat zou toch mooi zijn? Dan kan hij leren en doorgroeien onder hem", stelt Kwakman.

In De Oranjezomer klonk eerder op de avond een vergelijkbaar geluid. Presentator Johnny de Mol vroeg zich hardop af of Reiziger door de ontwikkelingen geen gezichtverlies heeft geleden. "Ja, hij was eigenlijk de gedoodverfde kandidaat in de media", reageert Chris Woerts. "Iedereen dacht: hij gaat het worden. De KNVB heeft heel lang met hem gesproken, maar uiteindelijk is hij het niet geworden. De geloofwaardigheid van Michael Reiziger was er gewoon niet. Als je vroeg: 'Wordt hij het?', zei iedereen: Nee."