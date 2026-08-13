De analisten van ESPN vinden dat Michael Reiziger de afgelopen periode door de publieke opinie enorm is beschadigd. In het programma Voetbalpraat nemen Anco Jansen en Marciano Vink het op voor de bondscoach van Jong Oranje.
In Voetbalpraat wordt de aanstelling van Xavi als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal besproken. Anco Jansen kan het echter niet laten om nog één keer terug te komen op Reiziger. De trainer werd de afgelopen periode veelvuldig in verband gebracht met de vacature bij Oranje, maar kreeg daarbij ook de nodige kritiek. Volgens Jansen is Reiziger daardoor onterecht beschadigd.
"Wat bij mij een beetje blijft hangen, is dat Reiziger wel behoorlijk beschadigd is door de algehele opinie. Iedereen zei: als het Reiziger maar niet wordt. Daar zit best wat in, maar daar kan hij helemaal niets aan doen", benadrukt de analist. "Hij is helemaal geen partij in dit verhaal. Ik vind dat hij misschien wel een knauw hiervan heeft opgelopen, terwijl het wel een talentvolle trainer is die misschien nog niet klaar is voor het Nederlands elftal."
Marciano Vink sluit zich volledig aan bij zijn collega. "Helemaal mee eens, en Anco: echt mooi dat je dit zegt. Iedereen had een mening over hem. Hij heeft, door allerlei redenen die ik hier niet eens op tafel ga gooien, een minder EK gespeeld met Jong Oranje. Ik ben vaak bij Jong Oranje en hij heeft een prachtige kwalificatie gespeeld. De jongens kwamen graag bij hem."
Vink wijst daarnaast op de prestaties die Reiziger in het verleden heeft neergezet. "Hij is met Jong Ajax kampioen geworden in de Keuken Kampioen Divisie. Ik geef veel trainers dat te doen. Hij heeft het nog niet bewezen op het hoogste niveau, en ik zeg ook niet dat hij bondscoach moest worden. Maar die meningen...Toen hij kandidaat bij Oranje zou kunnen zijn, kwamen er allemaal mensen met meningen. Mensen die riepen: als hij bondscoach wordt, dan kijk ik nooit meer. Nou, dan kijk je niet! Dat je dit soort teksten moet verkondigen. Ik vond het bijna schandalig."
Kees Kwakman ziet ondertussen nog altijd een mogelijke rol voor Reiziger bij het Nederlands elftal. Volgens hem zou de trainer kunnen aansluiten als assistent van de nieuwe bondscoach Xavi. "Dat zou toch mooi zijn? Dan kan hij leren en doorgroeien onder hem", stelt Kwakman.
In De Oranjezomer klonk eerder op de avond een vergelijkbaar geluid. Presentator Johnny de Mol vroeg zich hardop af of Reiziger door de ontwikkelingen geen gezichtverlies heeft geleden. "Ja, hij was eigenlijk de gedoodverfde kandidaat in de media", reageert Chris Woerts. "Iedereen dacht: hij gaat het worden. De KNVB heeft heel lang met hem gesproken, maar uiteindelijk is hij het niet geworden. De geloofwaardigheid van Michael Reiziger was er gewoon niet. Als je vroeg: 'Wordt hij het?', zei iedereen: Nee."
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Wat Anco Jansen hier zegt "Ik ben vaak bij Jong Oranje en hij heeft een prachtige kwalificatie gespeeld". Wat was er dan prachtig aan want de resultaten waren om niet over naar huis te schrijven. Wat betreft zijn verdienste met jong Ajax met alle respect maar daar speelde vaak spelers bij mee die normaal bij het grote Ajax op de bank zitten of terug kwamen van blessures en zo hun minuten weer maakte. Menig KKD club had die spelers er graag bij gehad. Het overgrote deel van de oranje supporters had geen vertrouwen in Reiziger als bondscoach en ik neem aan dat Reiziger niet blind is dat hij dat zelf ook wel weet. Als hij zich hierdoor beschadigd voelt wat moet Koeman dan wel niet zeggen na de wedstrijd tegen Marokko want hij is toen helemaal afgemaakt.
Er zijn genoeg Nederlandse trainers die de afgelopen jaren Ajax, Feyenoord of PSV hebben getraind, en dan kom je met een Spanjaard aanzetten! (Ik begrijp ook wel dat ze niet allemaal willen en/of beschikbaar zijn) Frank de Boer, Peter Bosz, Marcel Keizer, Michael Reiziger, Erik ten Hag, Alfred Schreuder, John Heitinga, Maurice Steijn, Hedwiges Maduro, John van 't Schip, Fred Grim, Giovanni van Bronckhorst, Jaap Stam, Arne Slot, Robin van Persie, Phillip Cocu, Mark van Bommel, Ernest Faber, Ruud van Nistelrooij en Fred Rutten.
Sorry hoor, maar voor het Nederlands elftal heb je geen Faber, Nistelrooij, Cocu, Grim, van Bronckhorst, Heitinga, Schreurder of Reiziger nodig. Hiervoor heb je een ervaren coach nodig zoals Slot, ten Hag, van Gaal of Bosz. Xavi...ok...ben er ook niet zo blij mee, maar we gaan het zien.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Wat Anco Jansen hier zegt "Ik ben vaak bij Jong Oranje en hij heeft een prachtige kwalificatie gespeeld". Wat was er dan prachtig aan want de resultaten waren om niet over naar huis te schrijven. Wat betreft zijn verdienste met jong Ajax met alle respect maar daar speelde vaak spelers bij mee die normaal bij het grote Ajax op de bank zitten of terug kwamen van blessures en zo hun minuten weer maakte. Menig KKD club had die spelers er graag bij gehad. Het overgrote deel van de oranje supporters had geen vertrouwen in Reiziger als bondscoach en ik neem aan dat Reiziger niet blind is dat hij dat zelf ook wel weet. Als hij zich hierdoor beschadigd voelt wat moet Koeman dan wel niet zeggen na de wedstrijd tegen Marokko want hij is toen helemaal afgemaakt.
Er zijn genoeg Nederlandse trainers die de afgelopen jaren Ajax, Feyenoord of PSV hebben getraind, en dan kom je met een Spanjaard aanzetten! (Ik begrijp ook wel dat ze niet allemaal willen en/of beschikbaar zijn) Frank de Boer, Peter Bosz, Marcel Keizer, Michael Reiziger, Erik ten Hag, Alfred Schreuder, John Heitinga, Maurice Steijn, Hedwiges Maduro, John van 't Schip, Fred Grim, Giovanni van Bronckhorst, Jaap Stam, Arne Slot, Robin van Persie, Phillip Cocu, Mark van Bommel, Ernest Faber, Ruud van Nistelrooij en Fred Rutten.
Sorry hoor, maar voor het Nederlands elftal heb je geen Faber, Nistelrooij, Cocu, Grim, van Bronckhorst, Heitinga, Schreurder of Reiziger nodig. Hiervoor heb je een ervaren coach nodig zoals Slot, ten Hag, van Gaal of Bosz. Xavi...ok...ben er ook niet zo blij mee, maar we gaan het zien.