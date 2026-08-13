Kraay glashelder over aanstelling Xavi: ‘Hoop dat De Jong heeft gezegd…’

Hans Kraay junior had liever een andere bondscoach dan Xavi Hernández gezien bij Oranje, zo maakt hij duidelijk bij ESPN. Toch wil de analist nu vol achter de nieuwe keuzeheer gaan staan. Wel hoopt hij dat Nigel de Jong duidelijke afspraken heeft gemaakt met Xavi over de invulling van de technische staf.

Xavi werd woensdag gepresenteerd als nieuwe bondscoach van Nederland. Bij ESPN krijgt Kraay de gelegenheid te reageren en maakt hij duidelijk dat hij liever een andere trainer had gezien. “Ik vind dat de KNVB meer zijn best had moeten doen voor Bosz en Ten Hag”, stelt de oud-voetballer. “Arne Slot vindt zichzelf te jong. Met Peter Bosz en Erik ten Hag had je super aanvallend voetbal gehad.”

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Volgens Kraay had de KNVB Bosz zeker los kunnen weken bij PSV als de bond het echt in hem zag zitten. “Mijn gevoel zegt dat ze van deze drie alleen Slot écht wilden, Bosz en Ten Hag niet.” Kraay benadrukt vervolgens dat hij de aanstelling van Xavi geen slechte keuze vindt. “Het is geen koekenbakker. Hij speelt aanvallend voetbal. We zijn verzekerd van mooi en goed voetbal. Maar ik had liever iemand anders gezien van die drie. Nu gaan we vol achter Xavi staan.”

Nu de aanstelling van Xavi officieel is, zal de Spanjaard zich gaan richten op het samenstellen van zijn staf. “Er gaan verschillende namen rond. Ik kan me voorstellen dat hij Ruud van Nistelrooij erbij wil houden, die was al assistent en spreekt Spaans. Ook de naam van Patrick Kluivert wordt genoemd, ook niet onlogisch”, stelt Oranje-watcher Pascal Kamperman. Ook Michael Reiziger zou volgens hem doorgeschoven kunnen worden als assistent van Xavi.

Kraay hoopt wel dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt met Xavi voor zijn aanstelling. “Ik mag hopen dat Nigel de Jong heeft gezegd: jij mag bondscoach worden, maar met één ding rekening houdend. Michael Reiziger is straks assistent en Ruud van Nistelrooij is een van de assistenten. Je neemt er dus zelf een mee, maar geen vliegtuigen vol. Dat gaat niet werken”, is de analist helder. Kamperman verwacht dat Xavi in dat geval kiest voor zijn broer Óscar Hernández, die ook bij Al-Sadd en FC Barcelona zijn assistent was.