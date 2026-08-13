‘KNVB maakt zichzelf totaal ongeloofwaardig bij presentatie Xavi’

De uitleg van de KNVB over de aanstelling van Xavi Hernández als nieuwe bondscoach is ‘totaal ongeloofwaardig’, zo stelt Sjoerd Mossou in het Algemeen Dagblad. De Spanjaard verdient volgens de verslaggever zeker een eerlijke kans bij Oranje, maar Mossou vindt het onzin om Xavi als ‘halve Nederlander’ neer te zetten.

Xavi werd woensdagavond gepresenteerd als nieuwe bondscoach van Nederland. Na jaren zonder succes met Nederlandse trainers, is het volgens Mossou een goede zaak dat de KNVB een andere weg inslaat. “Maar dat maakt het persbericht van de KNVB natuurlijk niet minder potsierlijk”, schrijft de journalist. “Op haast aandoenlijke wijze werd Xavi bij zijn presentatie neergezet als een gezworen adept van het Nederlandse voetbal en een fanatiek aanhanger van de Nederlandse voetbalcultuur. Een soort polderjongen op klompen, zogenaamd, maar dan toevallig geboren in de Catalaanse plaats Terrassa.”

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“In quotes die de nieuwe bondscoach vermoedelijk niet zelf heeft bedacht, werd uitvoerig belicht hoeveel Nederlandse invloeden er wel niet zijn geweest in Xavi’s spelerscarrière bij FC Barcelona”, gaat Mossou verder. De verslaggever haalt aan dat Xavi onder meer lovend was over de invloeden van Johan Cruijff en Rinus Michels, ‘mannen van ruim voor zijn tijd’. “‘Je zou kunnen zeggen dat ik een beetje een zoon van het Nederlandse voetbal ben’, zei Xavi zelfs, doodserieus, althans op papier.”

Volgens Mossou zit achter het persbericht een duidelijke strategie. “De KNVB tracht draagvlak te creëren voor de eerste buitenlandse bondscoach sinds Ernst Happel. De trotse, conservatieve Nederlandse voetbalschool staat van oudsher nu eenmaal sceptisch tegenover buitenstaanders en nieuwlichters”, schetst hij. “Juist door Xavi zwaar overdreven als een halve Nederlander neer te zetten, probeert de voetbalbond nu zijn keuze voor de Spanjaard te rechtvaardigen en onderbouwen.”

Echter, dat is gezien het verloop van de afgelopen weken ‘totaal ongeloofwaardig’, zo vindt Mossou. “De uiteindelijke keuze voor Xavi was geen doelgerichte strategie, maar gewoon een compromis. Laten we er niet omheen draaien: na deze chaotische zoektocht van de laatste anderhalve maand waren er nog amper opties over voor de KNVB”, stelt hij. “Het was zeker geen keuze uit luxe. Na alle doodlopende wegen van De Jong was Xavi domweg één van de weinige trainers van enige naam die nog beschikbaar waren voor de KNVB.”

Mossou benadrukt dat hij vindt dat Xavi ‘alle tijd en ruimte verdient’ om bij Oranje te bouwen. “De ingedutte KNVB kan best een kleine Spaanse voetbalrevolutie gebruiken. Maar net doen alsof er in Zeist straks een soort nazaat van Willem van Oranje, Johan Cruijff of Dries Roelvink binnen wandelt, is natuurlijk onzin”, foetert de journalist. “Om Xavi enigszins te laten landen in het voor hem vrijwel onbekende voetballand Nederland, is vooral haast geboden - en onverschrokken daadkracht. Geen doorzichtig gewauwel.”