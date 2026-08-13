sluit een terugkeer bij SC Cambuur niet uit. De 32-jarige middenvelder kwam er afgelopen zomer niet uit met de promovendus en vertrok derhalve transfervrij uit het Kooi Stadion, maar houdt de deur bij ESPN tóch op een kier.

Vorig seizoen was Diemers aanvoerder van het Cambuur-elftal dat in de Keuken Kampioen Divisie beslag legde op de tweede plaats achter kampioen ADO Den Haag, en daarmee promotie naar de Eredivisie afdwong. Met elf doelpunten en negen assist had de oud-speler van onder meer Feyenoord, Fortuna Sittard en De Graafschap een groot aandeel in het succes, maar toch ging Diemers niet mee naar het hoogste niveau. Cambuur kwam er met de aanvoerder niet uit over een verlenging van zijn aflopende contract, en dus is Diemers op dit moment nog altijd transfervrij op te pikken.

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Afgelopen vrijdag beleefde Cambuur een teleurstellende Eredivisie-rentree. Op eigen veld ging de club met liefst 0-4 ten onder tegen Excelsior. Diemers heeft de wedstrijd zelf niet live gezien, vertelt hij in het ESPN-programma Tekengeld. "Nee, ik heb bewust niet gekeken. Dat vind ik op dit moment te moeilijk, omdat het toch pijn doet dat ik er zelf niet bij ben. Ik ben teruggekomen met het doel om uiteindelijk met mijn club de Eredivisie in te gaan en daar zelf als aanvoerder te voetballen. Dat is om verschillende redenen niet gelukt. Dan doet het pijn." De telefoon van Diemers stond tijdens de wedstrijd echter roodgloeiend omdat Cambuur-supporters zich massaal bij Diemers meldden: "Ze vroegen of ik alsjeblieft heel snel terug wilde komen. Dat is natuurlijk ontzettend mooi."

Wat Diemers betreft is het dan ook niet uitgesloten dat hij alsnog bij Cambuur gaat tekenen: "Nee, voor mij is Cambuur nooit een gesloten boek geweest. Cambuur is mijn club. Als Cambuur denkt dat ik kan helpen, kunnen ze me altijd bellen. Ze hebben mijn telefoonnummer, iedereen binnen de club. Ik heb ook binnen de club laten weten dat ze me altijd kunnen bellen en dat we altijd in gesprek kunnen gaan", verzekert de middenvelder.