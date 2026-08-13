Live voetbal

'Als Cambuur denkt dat ik kan helpen, kunnen ze me altijd bellen'

13 augustus 2026, 07:25
Cambuur promotie
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
Maak ons je Google-favoriet

Mark Diemers sluit een terugkeer bij SC Cambuur niet uit. De 32-jarige middenvelder kwam er afgelopen zomer niet uit met de promovendus en vertrok derhalve transfervrij uit het Kooi Stadion, maar houdt de deur bij ESPN tóch op een kier.

Vorig seizoen was Diemers aanvoerder van het Cambuur-elftal dat in de Keuken Kampioen Divisie beslag legde op de tweede plaats achter kampioen ADO Den Haag, en daarmee promotie naar de Eredivisie afdwong. Met elf doelpunten en negen assist had de oud-speler van onder meer Feyenoord, Fortuna Sittard en De Graafschap een groot aandeel in het succes, maar toch ging Diemers niet mee naar het hoogste niveau. Cambuur kwam er met de aanvoerder niet uit over een verlenging van zijn aflopende contract, en dus is Diemers op dit moment nog altijd transfervrij op te pikken.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen vrijdag beleefde Cambuur een teleurstellende Eredivisie-rentree. Op eigen veld ging de club met liefst 0-4 ten onder tegen Excelsior. Diemers heeft de wedstrijd zelf niet live gezien, vertelt hij in het ESPN-programma Tekengeld. "Nee, ik heb bewust niet gekeken. Dat vind ik op dit moment te moeilijk, omdat het toch pijn doet dat ik er zelf niet bij ben. Ik ben teruggekomen met het doel om uiteindelijk met mijn club de Eredivisie in te gaan en daar zelf als aanvoerder te voetballen. Dat is om verschillende redenen niet gelukt. Dan doet het pijn." De telefoon van Diemers stond tijdens de wedstrijd echter roodgloeiend omdat Cambuur-supporters zich massaal bij Diemers meldden: "Ze vroegen of ik alsjeblieft heel snel terug wilde komen. Dat is natuurlijk ontzettend mooi."

Wat Diemers betreft is het dan ook niet uitgesloten dat hij alsnog bij Cambuur gaat tekenen: "Nee, voor mij is Cambuur nooit een gesloten boek geweest. Cambuur is mijn club. Als Cambuur denkt dat ik kan helpen, kunnen ze me altijd bellen. Ze hebben mijn telefoonnummer, iedereen binnen de club. Ik heb ook binnen de club laten weten dat ze me altijd kunnen bellen en dat we altijd in gesprek kunnen gaan", verzekert de middenvelder.

➡️ Meer SC Cambuur nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Michel Sanchez met Marc ter Stegen

'Marc ter Stegen is de op één na best voetballende keeper van Nederland'

  • zo 9 augustus, 23:25
  • 9 aug. 23:25
  • 7
Ajax-speler Jorthy Mokio

Nieuwkomers goud waard voor matig Ajax, dat seizoen start met zege op PEC

  • zo 9 augustus, 16:31
  • 9 aug. 16:31
  • 6
Danny Koevermans Mario Been Aletha Leidelmeijer ESPN

Feyenoord zwijnt op Het Kasteel: ‘Andere scheidsrechter had hem laten staan’

  • zo 9 augustus, 15:01
  • 9 aug. 15:01
  • 7
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Mark Diemers

Mark Diemers
Leeftijd: 32 jaar (11 okt. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Cambuur
34
9
2024/2025
AEK Larnaca
0
0
2024/2025
Cambuur
32
7
2023/2024
AEK Larnaca
30
3

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Twente
1
-1
0
15
ADO
1
-2
0
16
PEC
1
-2
0
17
Willem II
1
-3
0
18
Cambuur
1
-4
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws