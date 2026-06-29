heeft in gesprek met ESPN uitgehaald naar Ajax. De negentienjarige spits is van mening dat hij afgelopen seizoen een kans had moeten krijgen in het eerste. Toen hij die niet kreeg, besloot Vink te vertrekken.

Vink maakte een prima seizoen door bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. De aanvaller was in dertig wedstrijden zes keer trefzeker en gaf ook drie assists. Daarvan vielen vijf goals en twee assists in de tweede seizoenshelft. “Ik vind dat ik de kans had moeten krijgen, toen het bij Ajax 1 niet lekker liep en ik het in de KKD juist heel goed deed”, blikt Vink terug op die periode.

Artikel gaat verder onder video

“Toen die kans niet kwam, heb ik besloten dat het klaar was voor mij”, legt hij uit. Toen heb ik heel direct gezegd dat ik weg wilde, ondanks het feit dat ik nog een contract van twee jaar had.” Vink maakte deze zomer de overstap van Ajax naar het gepromoveerde SC Cambuur. “Ik vond het een gemiste kans voor hen, daar is alles mee gezegd”, sneert hij.

Ajax heeft bij de verkoop van Vink een terugkoopclausule laten opnemen in het contract, maar daar is de zoon van analist Marciano Vink niet mee bezig. “Het is een vorm van waardering en respect, dat ze het in me zien zitten.” Toch had de jongeling liever op een andere manier waardering gekregen. “Maar als ze het in me zien zitten, hadden ze me minuten moeten geven. Of in ieder geval een keertje bij de bank moeten halen. Dat hebben ze niet gedaan.” Vink kijkt na zijn overstap reikhalzend uit naar de wedstrijd van Cambuur in de Johan Cruijff ArenA, die in december op de planning staat. “Ik wil in elke wedstrijd een doelpunt maken, maar daar scoren is wel extra lekker. We gaan het zien.”