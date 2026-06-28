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Caio Henrique tekent bij Ajax: contractduur bekend

28 juni 2026, 18:49
Caio Henrique in het shirt van AS Monaco met op de achtergrond de Johan Cruijff ArenA, het stadion van Ajax
Foto: © Imago / Realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Ajax heeft de transfer van Caio Henrique definitief afgerond, zo meldt Fabrizio Romano. De Braziliaanse linksback komt over van AS Monaco en tekent in de Johan Cruijff ArenA een contract tot medio 2030.

Dat Henrique (28) op weg was naar Amsterdam, was al geen geheim meer. De afgelopen dagen kwam al naar buiten dat Ajax eerst een akkoord met zijn werkgever AS Monaco bereikte en daarna ook tot een overeenkomst met de speler zelf zou zijn gekomen.

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Romano meldt dat de transfer nu helemaal in kannen en kruiken is. Volgens de Italiaanse transferjournalist heeft Henrique inmiddels zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract, dat dus doorloopt tot de zomer van 2030. AS Monaco ontvangt een basisbedrag van 10 miljoen euro voor de back, door bonussen loopt dat nog op tot in totaal 14 miljoen euro.

Henrique stond al sinds de zomer van 2020 onder contract bij AS Monaco, dat de Braziliaan destijds voor zo'n 8 miljoen euro overnam van Atlético Madrid. Sindsdien speelde de linksback 211 officiële duels namens de Monegasken, waarin hij driemaal trefzeker was en 41 assists achter zijn naam wist te krijgen. In september 2023 debuteerde Henrique in de nationale ploeg van Brazilië, waarvoor hij sindsdien tot vijf officiële interlands kwam. De back maakt geen deel uit van de WK-selectie van Carlo Ancelotti.

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Caio Henrique

Caio Henrique
AS Monaco FC
Team: Monaco
Leeftijd: 28 jaar (31 jul. 1997)
Positie: V, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Monaco
22
0
2024/2025
Monaco
27
0
2023/2024
Monaco
9
0
2022/2023
Monaco
35
1

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