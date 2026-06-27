‘WK-ganger van Ajax kan transfer naar Europese topcompetitie maken’

kan Ajax na één seizoen alweer verlaten. Volgens BILD lonkt een terugkeer naar de Bundesliga voor de Japanse verdediger.

Itakura heeft er pas één seizoen opzitten in dienst van Ajax. De 29-jarige centrumverdediger kwam in de zomer van 2025 voor ongeveer 10,5 miljoen euro over van Borussia Mönchengladbach. Hij tekende destijds een contract voor vier seizoenen, met een optie voor nog één jaar.

De Japans international beleefde een teleurstellend debuutjaar in Amsterdam. Hij speelde mede door blessureleed slechts achttien wedstrijden in de Eredivisie. In alle competities kwam de stopper tot 26 duels voor Ajax. Itakura speelde ook een aantal wedstrijden als verdedigende middenvelder.

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Itakura kan aankomende zomer naar verluidt terugkeren bij Borussia Mönchengladbach, de club die hij een jaar geleden dus inwisselde voor Ajax. De international van Japan is in beeld als opvolger van Nico Elvedi, die in de belangstelling van Leeds United staat en mogelijk gaat vertrekken. Borussia Mönchengladbach heeft reeds een bod van 8,5 miljoen euro ontvangen op Elvedi, maar zou azen op een transfersom van 10 miljoen euro.

Itakura is momenteel met Japan actief op het WK. Nadat hij bij de WK-opener met het Nederlands elftal (2-2) negentig minuten reserve was, speelde hij tegen Tunesië (0-4 overwinning) de gehele wedstrijd. Itakura was vervolgens weer basisspeler tegen Zweden (1-1), maar werd al in de eerste helft gewisseld vanwege fysiek ongemak. In de zestiende finales wacht voor de Japanners een ontmoeting met Brazilië. Het is op dit moment nog onduidelijk of Itakura fit genoeg is voor die wedstrijd.