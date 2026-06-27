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‘WK-ganger van Ajax kan transfer naar Europese topcompetitie maken’

27 juni 2026, 16:51
Ajax-spelers Ko Itakura, Josip Sutalo, Raúl Moro, James McConnell, Kasper Dolberg, Kenneth Taylor en Anton Gaaei
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Ko Itakura kan Ajax na één seizoen alweer verlaten. Volgens BILD lonkt een terugkeer naar de Bundesliga voor de Japanse verdediger.

Itakura heeft er pas één seizoen opzitten in dienst van Ajax. De 29-jarige centrumverdediger kwam in de zomer van 2025 voor ongeveer 10,5 miljoen euro over van Borussia Mönchengladbach. Hij tekende destijds een contract voor vier seizoenen, met een optie voor nog één jaar.

De Japans international beleefde een teleurstellend debuutjaar in Amsterdam. Hij speelde mede door blessureleed slechts achttien wedstrijden in de Eredivisie. In alle competities kwam de stopper tot 26 duels voor Ajax. Itakura speelde ook een aantal wedstrijden als verdedigende middenvelder.

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Itakura kan aankomende zomer naar verluidt terugkeren bij Borussia Mönchengladbach, de club die hij een jaar geleden dus inwisselde voor Ajax. De international van Japan is in beeld als opvolger van Nico Elvedi, die in de belangstelling van Leeds United staat en mogelijk gaat vertrekken. Borussia Mönchengladbach heeft reeds een bod van 8,5 miljoen euro ontvangen op Elvedi, maar zou azen op een transfersom van 10 miljoen euro.

Itakura is momenteel met Japan actief op het WK. Nadat hij bij de WK-opener met het Nederlands elftal (2-2) negentig minuten reserve was, speelde hij tegen Tunesië (0-4 overwinning) de gehele wedstrijd. Itakura was vervolgens weer basisspeler tegen Zweden (1-1), maar werd al in de eerste helft gewisseld vanwege fysiek ongemak. In de zestiende finales wacht voor de Japanners een ontmoeting met Brazilië. Het is op dit moment nog onduidelijk of Itakura fit genoeg is voor die wedstrijd.

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CG
3.554 Reacties
1.068 Dagen lid
14.021 Likes
CG
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Als het genoeg oplevert, dan kan hij vertrekken. De keuze ligt bij Ajax wat ze willen!!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.554 Reacties
1.068 Dagen lid
14.021 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als het genoeg oplevert, dan kan hij vertrekken. De keuze ligt bij Ajax wat ze willen!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Ko Itakura

Ko Itakura
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 29 jaar (27 jan. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
19
1
2024/2025
M'gladbach
31
3
2023/2024
M'gladbach
20
3
2022/2023
M'gladbach
24
0

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