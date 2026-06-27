Ajax pikt leugens van Marijn Beuker niet en werkt aan ontslag

Marijn Beuker zit op de wip bij Ajax, zo meldt Mike Verweij zaterdagmiddag. Volgens de clubwatcher van De Telegraaf werkt de Amsterdamse club aan de ontbinding van het contract van de Directeur Voetbal.

Beuker is sinds december 2023 in dienst bij Ajax. De 41-jarige beleidsbepaler werd destijds aangesteld als Director of Football en was sindsdien medeverantwoordelijk voor het spelersbeleid in de Johan Cruifjf ArenA.

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Inmiddels is Jordi Cruijff de hoofdverantwoordelijke van Ajax op het gebied van spelersbeleid. De zoon van wijlen Johan Cruijff trad begin dit kalenderjaar in dienst als technisch directeur.

Beuker heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2028, maar de kans lijkt klein dat hij die termijn zal uitzitten. Verweij schrijft dinsdag dat Beuker ‘op de wip zijn en dat er volgende week over zijn positie wordt gesproken’. Daarbij ligt de ontbinding van zijn contract ‘in goed onderling overleg’ op tafel.

“Het wordt Beuker vooral kwalijk genomen dat hij op LinkedIn onjuistheden in zijn verfraaide cv had staan. Daarnaast wordt hij als rechterhand van technisch directeur Alex Kroes medeverantwoordelijk gehouden voor de vele miskopen die Ajax met Oscar Gloukh, Raul Moro, Ko Itakura, Kasper Dolberg, Joeri Heerkens, Maarten Paes en James McConnell vorig seizoen voor in totaal bijna vijftig miljoen euro deed”, klinkt het.

Eind vorig jaar ging de beerput al open over Beuker. Het NRC pakte destijds uit met een verhaal over de beleidsbepaler, die op zijn LinkedIn gelogen zou hebben over zijn arbeidservaring. Zo meende Beuker dat hij in het verleden mee zou hebben gekeken in de keuken bij OGC Nice en Espanyol.

“Dat bleek echter iets anders te zitten. Over die eerste club zegt Beuker nu dat hij in de stad Nice werkte voor zijn opleiding; als hij vrij was ging hij bij het trainingsveld kijken en maakte hij notities. Ook naar Espanyol gaat hij veelal op de bonnefooi. "Het was helemaal niet zo’n officieel iets", zegt Beuker er nu over”, schreef het NRC onder meer.