kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn periode bij Ajax. De 33-jarige spits is trots dat hij zich speler van de Amsterdamse club heeft mogen noemen, maar baalt ook van het uitblijven van sportief succes.

Zaterdag werd officieel bekend dat Weghorst deze zomer vertrekt bij Ajax. Hij zet zijn loopbaan voort bij FC Twente, dat de komst van de Oranje-international met veel trots aankondigde.

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Weghorst had twee jaar geleden al aan de slag gekund bij FC Twente, maar gaf de voorkeur toen aan een transfer naar Ajax. Hij speelde in alle competities uiteindelijk 65 wedstrijden voor de Amsterdamse club en was daarin goed voor 20 doelpunten en 6 assists. Prijzen won hij niet met Ajax.

Toch kijkt Weghorst met een trots terug op zijn periode bij Ajax. Het was voor hem altijd een grote droom om voor de Amsterdammers te spelen. “Als we voor onze vakantie richting Schiphol reden, kwamen we langs het stadion. Ik zei dan tegen mijn broers: 'hier ga ik ooit voetballen'”, vertelt Weghorst op de website van Ajax.

“Als ik heel eerlijk ben, hoopte ik er ooit één wedstrijd te spelen, niet eens als speler van Ajax. Dus het was fantastisch om dit mee te maken. Elke wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA was een feest.”

Wat was voor Weghorst het sportieve hoogtepunt van zijn Ajax-tijd? “De winst tegen Feyenoord-uit was mooi”, doelt hij op de 0-2 zege uit het seizoen 2024/25. “Toen we terugkwamen op de Toekomst stond het helemaal vol met fans. Dat was heel gaaf.”

“Die schaal, kampioen van Nederland, was iets heel speciaals geweest”, vervolgt Weghorst. “We waren er zo dichtbij. Ik had het heel graag anders gezien. Ik ben Ajax heel dankbaar. Maar mijn periode hier is niet geslaagd. Daarvoor hadden we de schaal moeten winnen.”

Weghorst eindigt met een opmerkelijke, arrogante boodschap: “Ajax is de grootste club van Nederland. Ga eerst maar allemaal je best doen om dat te veranderen.”

Ajax haalt interview van Wout Weghorst offline

Opmerkelijk: Ajax heeft het artikel met de afscheidsquotes van Weghorst kort na publicatie offline gehaald. Onduidelijk is waarom.