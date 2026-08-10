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Ernstige vraagtekens rond aankoopbeleid Jordi Cruijff

10 augustus 2026, 08:13
Jordi Cruijff met op de achtergrond het Ajax-stadion, de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Realtimes
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Valentijn Driessen zet grote vraagtekens bij het aankoopbeleid van Jordi Cruijff. De technisch directeur van Ajax haalde deze zomer enkele grote namen naar Amsterdam, maar die renderen volgens de journalist nog allesbehalve. Met name de twee spelers voor wie Ajax diep in de buidel tastte, krijgen kritiek.

Ajax opende het Eredivisie-seizoen met een 0-2-zege bij PEC Zwolle. Goed was het niet aan Amsterdamse zijde, maar uiteindelijk werden de drie punten over de streep getrokken. Trainer Míchel Sánchez gaf onder meer een basisplaats aan Caio Henrique en bracht later Marcos Leonardo binnen de lijnen, twee spelers voor wie Cruijff deze zomer veel geld overhad.

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“De enige twee versterkingen voor wie technisch directeur Jordi Cruijff heeft betaald, vallen trouwens zwaar tegen”, schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf. Ajax betaalde zo’n twintig miljoen euro voor Leonardo, terwijl Henrique ruim tien miljoen euro kostte.

“Leonardo kwam met een te hoog vetpercentage en levert nog minder dan de onzichtbare Kasper Dolberg. Henrique presteert een klasse minder dan de altijd ter discussie staande Owen Wijndal. Die constatering geeft ernstig te denken of deze transferuitgaven van Cruijff wel te rechtvaardigen zijn”, aldus Driessen.

Ajax legde ook Julian Brandt vast, maar hij kwam transfervrij. Marc ter Stegen en Tolu Arokodare spelen op huurbasis in Amsterdam.

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