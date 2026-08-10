Van der Vaart: 'Ajax moet blij zijn? Hij moet blij zijn dat hij bij Ajax speelt!'

Rafael van der Vaart heeft weinig begrip voor het beeld dat Ajax zich gelukkig mag prijzen met de komst van Julian Brandt. De voormalig middenvelder is overtuigd van de kwaliteiten van de Duitser, die zondag tegen PEC Zwolle zijn eerste Ajax-treffer maakte, maar draait de redenering liever om: Brandt mag volgens hem juist blij zijn dat hij voor Ajax uitkomt.

Brandt heeft in zijn eerste twee invalbeurten direct zijn visitekaartje afgegeven. Tegen Shelbourne FC liet de voormalig speler van Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen zich met meerdere fraaie passes zien. Zondag volgde tegen PEC zijn eerste doelpunt. Op aangeven van Mika Godts schoot hij in blessuretijd de 0-2 binnen.

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De eerste indrukken zijn daarmee positief, maar Van der Vaart stoort zich aan de manier waarop over de komst van de 48-voudig Duits international wordt gesproken. “Ik vind het overdreven dat (mensen zeggen dat, red.) 'als zo'n speler bij Ajax speelt, ze daar heel dankbaar voor mogen zijn'”, zegt Van der Vaart vol onbegrip bij NOS Studio Sport Voetbal.

Van der Vaart plaatst ook kanttekening bij Brandt

Voor Van der Vaart doet die gedachte vooral onvoldoende recht aan de status van Ajax. Dat Brandt over een flinke staat van dienst beschikt, verandert daar wat hem betreft niets aan.

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“Nou, sorry, ik vind Ajax gewoon een heel grote club. Hij mag dankbaar zijn dat hij voor Ajax speelt! Het is een heel goede speler, begrijp me niet verkeerd. Ik vind hem wel een beetje een mooiweervoetballer. Als het meezit lukt alles, en als het tegenzit dan gaan we er ons ook aan ergeren.”

Daarmee plaatst de analist meteen een kanttekening bij de nieuwe Ajacied. In balbezit heeft Brandt zijn technische kwaliteiten al laten zien, maar Van der Vaart verwacht dat er ook momenten komen waarop de Duitser voor irritatie kan zorgen.

Aan zijn oordeel over de transfer verandert dat voorlopig niets. Van der Vaart beschouwt Brandt als een duidelijke versterking, maar weigert Ajax in een ondergeschikte positie te plaatsen.

“Maar je ziet wel met zijn passes... Het is sowieso een goede aankoop. Maar we hoeven niet dankbaar te zijn dat hij naar Ajax komt! Als we zo diep gezonken zijn, dan ga ik naar huis”, aldus Van der Vaart.