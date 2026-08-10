Jordi Cruijff ontvangt harde sneer van oud-collega van Ajax

Willem Weijs heeft zich andermaal uitgelaten over zijn ontslag bij Jong Ajax. De oefenmeester, die een paar dagen na de komst van Jordi Cruijff op straat werd gezet, ziet zijn vertrek als een statement van de nieuwe technisch directeur.

Weijs stond vorig seizoen onderaan met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en kon zich een paar dagen na de officiële indiensttreding van Cruijff melden op diens kantoor. Waar de oefenmeester in eerste instantie dacht dat het om een kennismaking ging, kreeg hij een heel andere mededeling: hij was ontslagen.

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Over dat ontslag was het nodige te doen. De NOS publiceerde zondag een artikel over de veelbesproken werkwijze van Cruijff en benoemde daarin ook het snelle ontslag van Weijs. De oefenmeester zelf ziet het besluit als ‘een statement’.

“Uiteindelijk is Jong Ajax zonder mij net zo goed onderaan geëindigd. En er werd door Cruijff gezegd dat verliezen consequenties heeft, iets wat blijkbaar niet geldt om trainer van Ajax 1 te worden. Míchel degradeerde met Girona, ondanks een meer dan goed spelersbudget”, sneert hij naar de technisch directeur.

De nieuwe trainer van de FC Twente/Heracles Academie deelde al vaker een trap na uit richting Cruijff. “Deze club wil doorgroeien en er een écht instituut van maken”, sprak Weijs eerder in een interview met De Limburger. “En de waardering die ik bij Ajax miste, voel ik hier wel. Sommigen zien dit misschien als een stap achteruit, als een pas op de plaats. Ik zie het anders.”