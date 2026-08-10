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Jordi Cruijff ontvangt harde sneer van oud-collega van Ajax

10 augustus 2026, 07:25
Jordi Cruijff met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Realtimes
2 reacties
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Willem Weijs heeft zich andermaal uitgelaten over zijn ontslag bij Jong Ajax. De oefenmeester, die een paar dagen na de komst van Jordi Cruijff op straat werd gezet, ziet zijn vertrek als een statement van de nieuwe technisch directeur.

Weijs stond vorig seizoen onderaan met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en kon zich een paar dagen na de officiële indiensttreding van Cruijff melden op diens kantoor. Waar de oefenmeester in eerste instantie dacht dat het om een kennismaking ging, kreeg hij een heel andere mededeling: hij was ontslagen.

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Over dat ontslag was het nodige te doen. De NOS publiceerde zondag een artikel over de veelbesproken werkwijze van Cruijff en benoemde daarin ook het snelle ontslag van Weijs. De oefenmeester zelf ziet het besluit als ‘een statement’.

“Uiteindelijk is Jong Ajax zonder mij net zo goed onderaan geëindigd. En er werd door Cruijff gezegd dat verliezen consequenties heeft, iets wat blijkbaar niet geldt om trainer van Ajax 1 te worden. Míchel degradeerde met Girona, ondanks een meer dan goed spelersbudget”, sneert hij naar de technisch directeur.

De nieuwe trainer van de FC Twente/Heracles Academie deelde al vaker een trap na uit richting Cruijff. “Deze club wil doorgroeien en er een écht instituut van maken”, sprak Weijs eerder in een interview met De Limburger. “En de waardering die ik bij Ajax miste, voel ik hier wel. Sommigen zien dit misschien als een stap achteruit, als een pas op de plaats. Ik zie het anders.”

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Martine
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Martine
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Kramer
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martine
354 Reacties
549 Dagen lid
1.037 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Een olifant in een porceleinkast die teert op vaders naam. Kan op dit moment niets anders bedenken maar misschien valt het mee. We zien het volgend jaar, zelfde tijd

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.146 Reacties
1.413 Dagen lid
20.477 Likes
Kramer
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  • 1
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avatar

Willem, je was gewoon niet goed genoeg.

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Willem Weijs

Willem Weijs
Functie: Coach
Leeftijd: 39 jaar (19 feb. 1987)

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Go Ahead
1
3
3
3
AZ
1
2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3
6
Telstar
1
1
3

Complete Stand

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