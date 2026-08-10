Nieuwe spelregel Eredivisie leidt meteen tot grote onvrede: 'Joey Kooij, waarom?'

Anco Jansen ergerde zich aan de toepassing van een nieuwe spelregel in de wedstrijd tussen FC Groningen en FC Utrecht van zondagmiddag. Doordat een keuze van scheidsrechter Joey Kooij speelde Groningen een minuut met een man minder.

In de 42ste minuut van de wedstrijd raakte Brynjólfur Willumsson in het strafschopgebied verwikkeld in een duel met Mike Eerdhuijzen. De spits van Groningen, die met een doelpunt bijdroeg aan de 2-1 overwinning, bleef na het duel op de grond liggen. Vijftien seconden later floot Kooij. Het spel werd dus stilgelegd vanwege de pijn bij de spits, ondanks dat Willumsson met zijn vingers gebaarde geen behoefte te hebben aan verzorging.

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Omdat het spel stil had gelegen, trad een nieuwe regel in werking: Willumsson moest een minuut vanaf de zijlijn toekijken. Jansen merkt bij ESPN op dat Kooij daar uiteindelijk verantwoordelijk voor was. “Willumsson voelt iets aan zijn middenrif of buik. Joey Kooij kiest ervoor om uit eigen beweging af te fluiten. Willumsson laat zelf weten dat hij geen verzorging nodig heeft, maar er is al gefloten. Dan moet Willumsson eruit.”

“Joey Kooij bepaalt hier dus dat Groningen met een man minder moet spelen. Laat hem gewoon liggen!”, zegt Jansen over de spits van Groningen. “Hij gaat honderd procent zeker weer opstaan. Maar nu fluit Kooij af en moet Groningen verder met een man minder. Er komt niets uit, maar het is wel opvallend. Het gebeurt vaker dat de scheidsrechter het initiatief hierin neemt, maar je moet hem gewoon laten liggen.”