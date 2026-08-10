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Nieuwe spelregel Eredivisie leidt meteen tot grote onvrede: 'Joey Kooij, waarom?'

10 augustus 2026, 05:55
Dick Lukkien
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Anco Jansen ergerde zich aan de toepassing van een nieuwe spelregel in de wedstrijd tussen FC Groningen en FC Utrecht van zondagmiddag. Doordat een keuze van scheidsrechter Joey Kooij speelde Groningen een minuut met een man minder.

In de 42ste minuut van de wedstrijd raakte Brynjólfur Willumsson in het strafschopgebied verwikkeld in een duel met Mike Eerdhuijzen. De spits van Groningen, die met een doelpunt bijdroeg aan de 2-1 overwinning, bleef na het duel op de grond liggen. Vijftien seconden later floot Kooij. Het spel werd dus stilgelegd vanwege de pijn bij de spits, ondanks dat Willumsson met zijn vingers gebaarde geen behoefte te hebben aan verzorging.

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Omdat het spel stil had gelegen, trad een nieuwe regel in werking: Willumsson moest een minuut vanaf de zijlijn toekijken. Jansen merkt bij ESPN op dat Kooij daar uiteindelijk verantwoordelijk voor was. “Willumsson voelt iets aan zijn middenrif of buik. Joey Kooij kiest ervoor om uit eigen beweging af te fluiten. Willumsson laat zelf weten dat hij geen verzorging nodig heeft, maar er is al gefloten. Dan moet Willumsson eruit.”

“Joey Kooij bepaalt hier dus dat Groningen met een man minder moet spelen. Laat hem gewoon liggen!”, zegt Jansen over de spits van Groningen. “Hij gaat honderd procent zeker weer opstaan. Maar nu fluit Kooij af en moet Groningen verder met een man minder. Er komt niets uit, maar het is wel opvallend. Het gebeurt vaker dat de scheidsrechter het initiatief hierin neemt, maar je moet hem gewoon laten liggen.”

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Groningen - Utrecht

FC Groningen
2 - 1
FC Utrecht
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Brynjólfur Willumsson

Brynjólfur Willumsson
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 25 jaar (12 aug. 2000)
Positie: A (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Groningen
1
1
2025/2026
Groningen
28
6
2024/2025
Groningen
29
4
2024
Kristiansund
8
1

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
AZ
1
2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3
6
Telstar
1
1
3
7
Feyenoord
1
1
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