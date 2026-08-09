De Eredivisie overweegt om de regels bij keepersblessures halverwege het lopende seizoen drastisch te wijzigen. Dat zegt directeur Jan de Jong van de Eredivisie CV zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Op het afgelopen WK gold voor het eerst de regel dat geblesseerde spelers na behandeling minstens een minuut aan de kant moeten blijven. Op deze manier moest het tijdrekken door middel van het voorwenden van een blessure worden teruggedrongen. De nieuwe regel bleek effectief en is met ingang van het seizoen 2026/27 dan ook in gebruik genomen in de Eredivisie.

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Keepers vormen echter een uitzondering op bovengenoemde regel, aangezien het ook weer niet de bedoeling kan zijn dat clubs een minuut zonder doelman moeten spelen. In Engeland gaat men echter een experiment aan om tijdrekken door keepers die een blessure voorwenden tegen te gaan. In dergelijke gevallen zou er een veldspeler voor een minuut naar de kant moeten, waardoor ploegen alsnog met een man minder komen te staan.

Het experiment wordt door de Eredivisie met interesse gevolgd en krijgt mogelijk dit seizoen nog navolging in Nederland, vertelt De Jong. "Wij vonden als competitiebestuur dat er zoveel regels veranderd zijn, wij kijken even aan hoe dat gaat. Maar het kán zo zijn dat we dat in januari ook gaan doen, maar nu nog niet", aldus de bestuurder.