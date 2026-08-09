Sánchez verrast met Ajax-opstelling tegen PEC: vier wijzigingen

Míchel Sánchez zorgt voor een verrassing met de opstelling van Ajax in het eerste Eredivisie-duel van het nieuwe seizoen, uit bij PEC Zwolle. In tegenstelling tot wat de Spanjaard eerder liet doorschemeren, wordt het doel van de Amsterdammers in Zwolle tóch verdedigd door zomeraanwinst Marc ter Stegen.
De 34-jarige Ter Stegen kwam deze zomer na een lange soap op huurbasis over van FC Barcelona. De ervaren Duitser begon donderdag tegen Shelbourne FC (3-1 winst) op de reservebank. De verwachting was dat Sánchez ook tegen PEC weer voor Maarten Paes onder de lat zou kiezen, ook omdat de Spanjaard vrijdag liet doorschemeren dat de doelman én zijn landgenoot Julian Brandt nog te weinig trainingsuren hebben gemaakt om aanspraak te maken op een basisplaats.
Ter Stegen staat in Zwolle echter wél aan de aftrap. Sánchez voert bovendien nog drie wijzigingen door ten opzichte van het duel met de Ieren. Anton Gaaei staat zijn plek als rechtsback weer af aan Lucas Rosa en centraal achterin krijgt Youri Baas de voorkeur boven Daley Blind als partner van Aaron Bouwman. Ook op de linksbackpositie zien we een nieuwe naam: zomeraanwinst Caio Henrique neemt de plek van Owen Wijndal over.
Opstelling Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts
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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.