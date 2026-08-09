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Enorme domper voor Ajax: sterspeler haakt vlak voor aftrap af

9 augustus 2026, 14:29
Ajax-trainer Michel
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Voor Mika Godts is de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen van Ajax uitgelopen op een domper. De Belgische aanvaller stond aanvankelijk in de basis voor het duel met PEC Zwolle, maar haakte tijdens de warming-up af bij de ploeg van Míchel Sánchez. Ajax meldt dat Godts niet fit genoeg is om te spelen.

Ajax start het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De Amsterdammers versterkten zich de voorbije weken fors, met de komst van onder meer Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Marc ter Stegen. Laatstgenoemde staat direct in de basis.

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Dat gold aanvankelijk ook voor Godts, maar de beste speler van Ajax start uiteindelijk niet aan de aftrap. De linksbuiten moest vlak voor de start van de wedstrijd de warming-up staken. Oliver Edvardsen en Abdellah Ouazane maakten zich zo’n vijftien minuten voor de aftrap klaar om mogelijk in te vallen. Uiteindelijk hakte Sanchez de knoop door en koos hij voor Ouazane.

Rond Godts was de afgelopen week veel te doen. De MVP van het afgelopen Eredivisie-seizoen staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain, dat al een officieel bod heeft uitgebracht. Hoewel Godts zelf oren heeft naar een overstap naar Frankrijk, ging Ajax niet akkoord met de bieding.

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dilima1966
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Ik denk dat hij niet speelt Inverband transfer

Veluwe
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Het is dus Godts die zelf niet wil spelen. Het zag er niet uit als een beslissing in overleg met de de medische staf

Kevin Hommeles
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.928 Reacties
1.155 Dagen lid
18.561 Likes
dilima1966
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  • 2
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Ik denk dat hij niet speelt Inverband transfer

Veluwe
245 Reacties
292 Dagen lid
360 Likes
Veluwe
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Het is dus Godts die zelf niet wil spelen. Het zag er niet uit als een beslissing in overleg met de de medische staf

Kevin Hommeles
202 Reacties
951 Dagen lid
957 Likes
Kevin Hommeles
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Transfer komt eraan

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Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
34
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Go Ahead
1
3
3
3
AZ
1
2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3
6
Telstar
1
1
3

Complete Stand

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