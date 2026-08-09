Enorme domper voor Ajax: sterspeler haakt vlak voor aftrap af

Voor is de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen van Ajax uitgelopen op een domper. De Belgische aanvaller stond aanvankelijk in de basis voor het duel met PEC Zwolle, maar haakte tijdens de warming-up af bij de ploeg van Míchel Sánchez. Ajax meldt dat Godts niet fit genoeg is om te spelen.

Ajax start het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De Amsterdammers versterkten zich de voorbije weken fors, met de komst van onder meer Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Marc ter Stegen. Laatstgenoemde staat direct in de basis.

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Dat gold aanvankelijk ook voor Godts, maar de beste speler van Ajax start uiteindelijk niet aan de aftrap. De linksbuiten moest vlak voor de start van de wedstrijd de warming-up staken. Oliver Edvardsen en Abdellah Ouazane maakten zich zo’n vijftien minuten voor de aftrap klaar om mogelijk in te vallen. Uiteindelijk hakte Sanchez de knoop door en koos hij voor Ouazane.

Rond Godts was de afgelopen week veel te doen. De MVP van het afgelopen Eredivisie-seizoen staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain, dat al een officieel bod heeft uitgebracht. Hoewel Godts zelf oren heeft naar een overstap naar Frankrijk, ging Ajax niet akkoord met de bieding.