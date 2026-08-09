Bronnen binnen Ajax voorspellen gitzwart toekomstscenario

Niet iedereen binnen Ajax staat momenteel te springen om de werkwijze van technisch directeur Jordi Cruijff, zo blijkt uit een artikel van de NOS. De publieke omroep meldt op basis van bronnen dat er binnen de club overeenkomsten worden gezien met Sven Mislintat.

Cruijff staat sinds het begin van dit jaar aan het roer bij de Amsterdammers. Sindsdien is er het nodige veranderd. Waar de vorige technisch directeur Alex Kroes iedere cent moest omdraaien, haalt Cruijff de ene na de andere speler met internationale ervaring naar Ajax. Opvallend is dat veel van die spelers in de toekomst weinig meer in waarde zullen stijgen.

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“Zoals zo vaak bij Ajax lopen de meningen over de ontwikkelingen bij de club flink uiteen. Sommige bronnen – de meesten wensen anoniem te blijven – vergelijken Cruijffs beleid met dat van Marc Overmars, die in 2018 een kampioenselftal vormde bij Ajax door hoog in te zetten, met stevige transferbedragen en salarissen voor spelers als Dusan Tadic en Daley Blind”, schetst de NOS.

Andere bronnen schetsen juist een heel ander scenario voor Ajax. “Anderen zien eerder een overeenkomst met Sven Mislintat, die in de zomer van 2023 min of meer de sleutels van de club in handen kreeg en eigenhandig, en in zijn geval zonder succes, voor 110 miljoen euro een dozijn spelers kocht”, aldus de NOS.