Bronnen binnen Ajax voorspellen gitzwart toekomstscenario

Niet iedereen binnen Ajax staat momenteel te springen om de werkwijze van technisch directeur Jordi Cruijff, zo blijkt uit een artikel van de NOS. De publieke omroep meldt op basis van bronnen dat er binnen de club overeenkomsten worden gezien met Sven Mislintat.
Cruijff staat sinds het begin van dit jaar aan het roer bij de Amsterdammers. Sindsdien is er het nodige veranderd. Waar de vorige technisch directeur Alex Kroes iedere cent moest omdraaien, haalt Cruijff de ene na de andere speler met internationale ervaring naar Ajax. Opvallend is dat veel van die spelers in de toekomst weinig meer in waarde zullen stijgen.
“Zoals zo vaak bij Ajax lopen de meningen over de ontwikkelingen bij de club flink uiteen. Sommige bronnen – de meesten wensen anoniem te blijven – vergelijken Cruijffs beleid met dat van Marc Overmars, die in 2018 een kampioenselftal vormde bij Ajax door hoog in te zetten, met stevige transferbedragen en salarissen voor spelers als Dusan Tadic en Daley Blind”, schetst de NOS.
Andere bronnen schetsen juist een heel ander scenario voor Ajax. “Anderen zien eerder een overeenkomst met Sven Mislintat, die in de zomer van 2023 min of meer de sleutels van de club in handen kreeg en eigenhandig, en in zijn geval zonder succes, voor 110 miljoen euro een dozijn spelers kocht”, aldus de NOS.
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Ja dit verhaal kennen we nu wel. Artikel zoveel over een vergelijk met Mitsilat. Het is heel simpel, je kan ook 5 talenten halen die allen de potentie hebben om meer waard te worden alleen dan ga je weer 4e of 5e worden. Garantie dat ze ook daadwerkelijk meer waard worden heb je overigens ook niet. Dan lijkt mij (is mijn mening) de huidge weg om spelers te halen die duurder zijn en zich enigszins al wat meer bewezen hebben beter. Eerst je elftal van kwaliteit voorzien en later talenten toevoegen. Dat doet Cruijff ook voor zover ik kan beoordelen (zie interesse in de linksback van Barcelona).
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ja dit verhaal kennen we nu wel. Artikel zoveel over een vergelijk met Mitsilat. Het is heel simpel, je kan ook 5 talenten halen die allen de potentie hebben om meer waard te worden alleen dan ga je weer 4e of 5e worden. Garantie dat ze ook daadwerkelijk meer waard worden heb je overigens ook niet. Dan lijkt mij (is mijn mening) de huidge weg om spelers te halen die duurder zijn en zich enigszins al wat meer bewezen hebben beter. Eerst je elftal van kwaliteit voorzien en later talenten toevoegen. Dat doet Cruijff ook voor zover ik kan beoordelen (zie interesse in de linksback van Barcelona).