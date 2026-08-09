Van Schaik over pijnlijk vertrek Sano bij NEC: 'Deze beslissing stelt ons teleur'

Algemeen directeur Wilco van Schaik van N.E.C. Nijmegen blikt in Goedemorgen Eredivisie terug op de transfer van naar PSV. De Japanse middenvelder weigerde afgelopen dinsdag in actie te komen tijdens het uitduel met Olympiakos Piraeus in de derde voorronde van de Champions League. De clubleiding van de Nijmegenaren is hevig teleurgesteld over de gang van zaken rondom het vertrek van de speler.

Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht en was de afspraak dat de smaakmaker van het voorgaande seizoen gewoon zou meespelen tegen de Griekse topclub. Nadat een eerdere overstap naar het Duitse Hoffenheim was afgeketst, ging de clubleiding met de Japanner om tafel om duidelijke afspraken te maken. "Toen zeiden wij: nu ga je je focussen, je doet het tweeluik tegen Olympiakos mee en als er daarna wat komt, dan word je verkocht. Dat was de afspraak", aldus Van Schaik..

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Toch sloeg de sfeer in de aanloop naar de heenwedstrijd in Piraeus plotseling om. Tijdens de laatste training op de avond voor het duel kregen de technische staf en directie al in de gaten dat er iets speelde rondom de speler. "Het begon de avond voor de wedstrijd al op de training, toen zagen we het. We wilden een nachtje aankijken en die ochtend daarna wisten we het dus", blikt de algemeen directeur terug. Op de wedstrijddag zocht Sano contact met hoofdtrainer Dick Schreuder om aan te geven dat hij mentaal niet in staat was om te spelen, waarna de oefenmeester direct de directie inlichtte.

Omdat de voltallige selectie en staf in hetzelfde hotel verbleven, werd er razendsnel een overleg belegd tussen Van Schaik, technisch directeur Carlos Aalbers en Schreuder. Uiteindelijk werd ook Sano zelf bij dit gesprek betrokken. Toen definitief bleek dat de kersverse PSV-aankoop weigerde te voetballen, greep de trainer hard in. "Dick was heel duidelijk, die zei meteen: uit de groep", vertelt Van Schaik over het besluit om de middenvelder naar huis te sturen. De directeur benadrukt dat er geen sprake is van een persoonlijke vete. "Dat is niet omdat het een naar ventje is, maar deze beslissing stelt ons teleur", verklaart de beleidsbepaler.

Ondanks de onrust rondom de vertrekkende sterspeler, moest N.E.C. diezelfde avond nog wel aantreden voor de historische ontmoeting in Piraeus. Van Schaik heeft enorm veel bewondering voor de manier waarop de hoofdcoach de knop wist om te zetten bij de overgebleven spelersgroep. "Toen heeft Dick zich op de groep gericht, dat heeft hij echt top gedaan, dat is echt een compliment", looft hij het optreden van de eindverantwoordelijke. De Nijmegenaren hielden zich uiteindelijk knap staande en sleepten een 0-0 gelijkspel uit het vuur. "Dan ben je wel een goede leider, als je dat kan op zo’n moeilijk moment voor de belangrijkste wedstrijd", besluit Van Schaik lovend over zijn trainer.