Míchel stond vrijdag voor het eerst op het trainingsveld bij Ajax. De nieuwe oefenmeester nam plaats tussen de spelers bij een rondo, en poortte Mika Godts. Daarmee zorgde hij voor hilariteit op het trainingsveld.

Ajax deelt via de eigen socialmediakanalen beelden van de training. Te zien is dat Godts naar de grond gaat, nadat hij ogenschijnlijk wordt gepoort door Míchel. De Spanjaard viert het uitbundig. “Mijn doel vandaag is… Ja, ja, ja!”, zegt hij juichend. “Mika, I love this game!”

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Supporters van Ajax lijken de beelden wel te waarderen. "Gooit er in ieder geval goede energie in", vindt een fan. "Lekker Mies", schrijft de bekende Ajax-volger Cavinsky. 'Mooi dit', 'ben al overtuigd' en 'de sfeer zit erin' klinkt het verder op X.

Ook op Instagram zijn de reacties enthousiast. “Wat een verademing om die oprechte blijdschap weer te zien en te horen 🫶", luidt een reactie met honderden likes. "Als je ze zo ziet voetballen begin je er toch weer zin in te krijgen", merkt een andere fan op. Ook schrijft iemand: "Een trainer die meedoet met de training! Dat hebben we lang niet gezien."