Bergwijn op weg naar de uitgang bij Al-Ittihad, terugkeer naar Europa lonkt

mag deze zomer vertrekken bij Al-Ittihad, zo weet Voetbal International. Een terugkeer naar Europa lonkt voor de 35-voudig international, die voor een bescheiden bedrag mag vertrekken uit Saudi-Arabië.

Bergwijn stond tussen 2022 en 2024 onder contract bij Ajax, waarna hij twee jaar geleden in de slotfase van de transferperiode vertrok naar het Saudische Al-Ittihad. In Jeddah ging de buitenspeler samenspelen met Karim Benzema en in zijn eerste seizoen kroonde de club zich tot kampioen van de Saudi Pro League. Met dertien goals en zeven assists in 25 competitiewedstrijden had Bergwijn daar een belangrijk aandeel in.

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Afgelopen seizoen ging het allemaal een stuk minder bij de Saudische topclub, die Benzema halverwege het seizoen naar Al Hilal zag vertrekken. Al-Ittihad eindigde op een teleurstellende vijfde plaats, terwijl ook de productiviteit van Bergwijn was gaan liggen. In 21 competitiewedstrijden was de Nederlander goed voor vijf goals en vier assists.

De 28-jarige aanvaller heeft nog een contract voor een seizoen in Saudi-Arabië, dus is Al-Ittihad volgens VI bereid om mee te werken aan een vertrek. Nadat de club twee jaar geleden nog ruim twintig miljoen euro betaalde voor Bergwijn, mag hij nu voor ‘een fractie van zijn aankoopsom’ vertrekken. VI stelt dat een terugkeer naar Europa waarschijnlijk is, waarmee Bergwijn zich ook weer in de kijker zou kunnen spelen bij het Nederlands elftal.