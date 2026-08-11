Live voetbal 9

Fabrizio Romano kondigt vertrek als transferjournalist aan

11 augustus 2026, 12:14
Fabrizio Romano
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

Fabrizio Romano heeft zijn vertrek als transferjournalist aangekondigd. Op LinkedIn laat de transferexpert weten binnenkort een nieuwe rol aan te gaan nemen. Pas na de huidige transferperiode zal Romano hier verder op in gaan.

Romano is al jarenlang een vast gezicht in de transferjournalistiek. De Italiaan zette zichzelf op de kaart met de nodige exclusieve nieuwtjes. De transferexpert wist zichzelf te onderscheiden met zijn catchphrase ‘Here we go!’, waarmee hij duidelijk maakt dat een transfer zo goed als afgerond is.

Artikel gaat verder onder video

Op LinkedIn blikt Romano terug op zijn exclusieve nieuwtje dat Ronald Araujo de overstap van Barcelona naar Liverpool zou maken, waarmee hij 49 miljoen mensen wist te bereiken. “Het effect van verrassend transfernieuws in de zin van statistieken blijft me nog altijd verbazen”, schrijft de verslaggever, waarna hij vooruitblikt naar zijn toekomst.

“Ik ga waarschijnlijk niet lang meer verder in de transfermarkt op de manier zoals ik dat nu doe. Het is tijd om de aanpak te veranderen… maar daarover binnenkort meer, nadat de transferperiode voorbij is”, schrijft Romano. “De cijfers in deze periode voelen onwerkelijk.” Wanneer Romano precies zal stoppen als transferjournalist en wat hij hierna gaat doen, is nog niet duidelijk.

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Alireza Jahanbakhsh

FCUpdate in het kort: Alireza Jahanbaksh maakt verrassende rentree in de Eredivisie

  • Gisteren, 17:00
  • Gisteren, 17:00
  • 12
Jordi Cruijff met op de achtergrond het Ajax-stadion, de Johan Cruijff ArenA

Ernstige vraagtekens rond aankoopbeleid Jordi Cruijff

  • Gisteren, 08:13
  • Gisteren, 08:13
  • 6
Oud-topscheidsrechter Björn Kuipers haalt uit: ‘Wie ben jij om mij de les te lezen?!’

Oud-topscheidsrechter Björn Kuipers haalt uit: ‘Wie ben jij om mij de les te lezen?!’

  • Gisteren, 07:45
  • Gisteren, 07:45
  • 8
10 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws