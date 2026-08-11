Fabrizio Romano kondigt vertrek als transferjournalist aan

Fabrizio Romano heeft zijn vertrek als transferjournalist aangekondigd. Op LinkedIn laat de transferexpert weten binnenkort een nieuwe rol aan te gaan nemen. Pas na de huidige transferperiode zal Romano hier verder op in gaan.

Romano is al jarenlang een vast gezicht in de transferjournalistiek. De Italiaan zette zichzelf op de kaart met de nodige exclusieve nieuwtjes. De transferexpert wist zichzelf te onderscheiden met zijn catchphrase ‘Here we go!’, waarmee hij duidelijk maakt dat een transfer zo goed als afgerond is.

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Op LinkedIn blikt Romano terug op zijn exclusieve nieuwtje dat Ronald Araujo de overstap van Barcelona naar Liverpool zou maken, waarmee hij 49 miljoen mensen wist te bereiken. “Het effect van verrassend transfernieuws in de zin van statistieken blijft me nog altijd verbazen”, schrijft de verslaggever, waarna hij vooruitblikt naar zijn toekomst.

“Ik ga waarschijnlijk niet lang meer verder in de transfermarkt op de manier zoals ik dat nu doe. Het is tijd om de aanpak te veranderen… maar daarover binnenkort meer, nadat de transferperiode voorbij is”, schrijft Romano. “De cijfers in deze periode voelen onwerkelijk.” Wanneer Romano precies zal stoppen als transferjournalist en wat hij hierna gaat doen, is nog niet duidelijk.