Onbegrip voor keuze voor Tadic bij NEC: ‘Dat kan wel een dingetje worden’

De komst van Dušan Tadić naar N.E.C. zorgt niet alleen voor enthousiasme, maar roept ook vragen op over de verhoudingen binnen de selectie. In het programma Rondo uitten analisten Wim Kieft en Theo Janssen hun zorgen over de hiërarchie in de kleedkamer nu de 37-jarige speler is neergestreken in Nijmegen. Hoewel Youri Mulder de transfer vooral als een logische kwaliteitsimpuls ziet, waarschuwen anderen voor sluimerende onvrede.

Tadić tekende eind juli een contract tot medio 2028 en moet de ploeg van trainer Dick Schreuder van extra ervaring voorzien in de jacht op Europees succes. Volgens Mulder is het volkomen begrijpelijk dat N.E.C. een speler met de staat van dienst van de recordinternational heeft aangetrokken. "Dat zijn allemaal goede voetballers, maar geen topspelers en dat is hij wel. Moet je dan niet blij zijn dat hij in je ploeg komt?", vraagt de oud-voetballer zich hardop af. Mulder gelooft niet dat de prominente rol van de linkspoot automatisch tot problemen leidt.

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Kieft bekijkt de situatie echter met meer scepsis. De analist snapt de sportieve meerwaarde, maar wijst op de impact op spelers die al langer deel uitmaken van het collectief. "Als je Tadić haalt, dan gooi je je hiërarchie door elkaar", stelt Kieft. Janssen sluit zich daarbij aan en haalt het voorbeeld van Tjaronn Chery aan. De international moest zijn rugnummer tien afstaan aan de nieuwe sterspeler. "Je hebt inderdaad hiërarchie in je kleedkamer, dan komt ineens Tadić binnen en dan moet de aanvoerder ineens zijn nummer afstaan", aldus Janssen.

De komst van de aanvallende middenvelder heeft directe gevolgen voor de speeltijd van anderen. Janssen verbaast zich specifiek over de reserverol van Sierhuis, die volgens hem uitstekend past bij de speelstijl met hoge druk. "Ze hebben Kaj Sierhuis gehaald, wat gewoon een prima spits is in de speelwijze van N.E.C. en hij is nu nummer drie", constateert de voormalig middenvelder. Sierhuis zelf heeft inmiddels openlijk aangegeven stevig te balen van zijn reserverol en vindt dat hij in de basis hoort te starten.

Tim Krul deelt de zorgen over de teamdynamiek en waarschuwt voor de gevolgen als de prestaties tegenvallen. "Als je gaat winnen dan houdt iedereen zijn mond dicht", stelt de voormalig doelman. Hij wijst erop dat juist het sterke teamverband vorig jaar de basis legde voor de derde plaats in de Eredivisie. "De kracht van N.E.C. was het teamverband, die zette zoiets moois neer vorig jaar", benadrukt Krul. De competitiestart verliep afgelopen zaterdag in ieder geval stroef met een verrassende 1-2 nederlaag tegen Telstar, al creëerde debutant Tadić wel acht kansen en leverde hij een assist af.

Krul stipte in de uitzending ook het gevaar van de naderende Europese ontmoetingen aan. Morgenavond wacht in een uitverkochte Goffert de cruciale return in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiacos, nadat het heenduel in Griekenland in 0-0 eindigde. Krul schetst een doemscenario voor de formatie van Schreuder. "Als je dadelijk een pak slaag krijgt van Olympiakos, dan is het wel ineens een hele andere start van het seizoen dan je gedacht had", aldus Krul, die benadrukt dat onvrede bij wisselspelers dan snel aan de oppervlakte kan komen.