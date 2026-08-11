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Mourinho onthult bizarre carrièremove: ‘Ik belde Ferguson huilend op’

11 augustus 2026, 06:25
Mourinho Real Madrid
Foto: © Imago / Realtimes
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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José Mourinho (63) had in 2013 zijn handtekening al gezet om de legendarische Sir Alex Ferguson op te volgen bij Manchester United, maar besloot op het laatste moment toch terug te keren naar Chelsea. In een nieuwe Netflix-documentaire die dinsdag verschijnt, onthult de huidige trainer van Real Madrid dat hij destijds zijn hart volgde, tot grote teleurstelling van de Schotse succescoach.

Toen Ferguson na 26 jaar afzwaaide op Old Trafford, schoof hij Mourinho naar voren als zijn ideale opvolger. "Ik ben met hem gaan zitten en heb de situatie uitgelegd", vertelt de inmiddels 84-jarige Ferguson. Volgens de oud-manager ging de Portugees in eerste instantie akkoord, maar veranderde de situatie binnen enkele uren.

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"Op een avond belde hij me huilend op en zei: 'Alex, ik kan het niet doen. Ik heb Chelsea mijn woord gegeven en dat ga ik niet breken'", aldus Ferguson, die aangaf de beslissing te begrijpen maar wel teleurgesteld te zijn. Mourinho, wiens beoogde plek uiteindelijk werd ingenomen door David Moyes, stelt dat de liefde voor de Londense club zwaarder woog. "Ik heb er geen spijt van, want het was een beslissing die ik met mijn hart heb genomen", klinkt het uit de mond van de oefenmeester.

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José Mourinho

José Mourinho
Real Madrid
Team: Real Madrid
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (26 jan. 1963)

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