Hereniging MSN-trio in de maak? Toekomst Neymar bij Santos onzeker

De kansen op een hereniging van het legendarische aanvalstrio 'MSN' bij Inter Miami nemen toe nu de toekomst van bij Santos FC steeds onzekerder wordt. MARCA meldt dat het alles behalve zeker is dat de Braziliaan zijn aflopende verbintenis gaat verlengen, dus een transfervrij vertrek per 1 januari is een reeële optie. Ondertussen zou de ex-speler van Barcelona zijn wens om naar de Major League Soccer te vertrekken al kenbaar hebben gemaakt aan de leiding in Florida.

Neymar keerde begin vorig jaar terug bij zijn jeugdliefde, na een vroegtijdig vertrek bij het Saudische Al-Hilal. Toch is de relatie tussen de speler en de Braziliaanse club de laatste tijd onder hoogspanning komen te staan. Na een recent gelijkspel tegen Chapecoense verliet hij het trainingscomplex zonder toestemming, waarbij hij de geplande hersteltraining voor basisspelers oversloeg. Santos besloot de routinier hiervoor niet te straffen, maar het incident heeft de speculaties over een naderend afscheid verder aangewakkerd. Daarnaast mist hij de komende competitiewedstrijd door een schorsing na zijn negende gele kaart.

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Mocht het daadwerkelijk tot een overstap komen, dan wordt het roemruchte trio dat tussen 2014 en 2017 furore maakte bij FC Barcelona in ere hersteld. Samen met Lionel Messi en Luis Suárez vormde de Braziliaan destijds een van de meest gevreesde voorhoedes uit de recente voetbalgeschiedenis. In hun eerste gezamenlijke seizoen in Spanje waren de drie aanvallers gezamenlijk goed voor liefst 122 doelpunten over alle competities. Tijdens hun drie seizoenen in Catalonië veroverde het drietal negen prijzen, waaronder de Champions League en twee landstitels.

Bij Inter Miami wachten Messi en Suárez momenteel op de mogelijke komst van hun voormalige ploeggenoot. De Argentijn ligt in Miami nog vast tot eind 2028, terwijl de Uruguayaanse spits zijn verbintenis onlangs verlengde tot de laatste dag van dit kalenderjaar. Waar eerdere Barcelona-iconen als Sergio Busquets en Jordi Alba de Amerikaanse club inmiddels achter zich hebben gelaten, bouwt de club met spelers als Casemiro en Rodrigo De Paul verder aan het sportieve project.

Hoewel een hernieuwde samenwerking tussen Neymar, Messi en Suárez op zowel sportief als commercieel vlak enorm aantrekkelijk is, klinken er ook kritische geluiden. De recente loopbaan van de dribbelaar wordt gekenmerkt door blessureleed en een gebrek aan ritme, wat de vraag oproept of hij nog altijd een beslissende rol kan spelen op het hoogste niveau. Voorlopig ligt de bal bij Neymar zelf. Zolang hij zijn aflopende contract bij Santos niet verlengt, blijft de deur naar een laatste hoofdstuk met zijn voetbalvrienden wagenwijd openstaan.