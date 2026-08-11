FC Groningen geeft duidelijk signaal af: ‘Hij is niet te koop’

FC Groningen werkt deze zomer niet zomaar mee aan een vertrek van . De club heeft de hernieuwde interesse van AZ van de hand gewezen en maakt duidelijk dat de 22-jarige aanvaller voorlopig in de Euroborg blijft. Alleen een bedrag waar de directie naar eigen zeggen onmogelijk nee tegen kan zeggen, kan daar nog verandering in brengen.

De Alkmaarders tonen zich momenteel zeer actief op de transfermarkt om de aanvalslinie te versterken, mede door de concrete interesse van buitenlandse clubs in spits Troy Parrott. AZ bracht meerdere biedingen uit op Van Bergen, waaronder een voorstel dat inclusief bonussen kon oplopen tot circa vijf miljoen euro. FC Groningen verlangt echter een bedrag van om en nabij de zes miljoen euro voor de jeugdexponent. "Vorige week zijn ze nog teruggekomen, maar we zijn duidelijk geweest dat we hem in deze fase niet kwijt willen", aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld.

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In de podcast De Bestuurskamer van FC Afkicken vertelt de beleidsbepaler dat de noorderlingen al sinds juni een heldere lijn trekken. De club ziet geen aanleiding om de jeugdinternational nu van de hand te doen. "We hebben hem niet voor niks verlengd in de winter van afgelopen seizoen", legt Van Mosselveld uit. Het contract van de sterkhouder werd destijds opengebroken en verlengd tot medio 2028. Het plan is dat de spits zich dit seizoen verder ontwikkelt in het groen-wit, om mogelijk pas in de zomer van 2027 een volgende stap te maken. Toch houdt de directie een kleine slag om de arm. "Vanaf juni zijn we duidelijk geweest dat we hem niet willen verkopen, of er moet een bedrag komen waar we geen nee tegen kunnen zeggen", stelt de directeur.

Voor FC Groningen speelt niet alleen het financiële aspect een rol in de besluitvorming. De Eredivisie is inmiddels weer van start gegaan en de clubleiding wil niet midden in de beginfase een belangrijke schakel uit de selectie van trainer Dick Lukkien halen. Van Bergen onderstreepte zijn waarde gisteren direct door te scoren in de openingswedstrijd tegen FC Utrecht. "De Eredivisie is begonnen, je hebt zeven wedstrijden voor de interlandbreak", verklaart Van Mosselveld de timing. Het vinden en inpassen van een geschikte vervanger zou simpelweg te veel tijd kosten. "Stel je hebt een opvolger, voor je hem ingepast hebt ben je een tijd verder", klinkt het.

Daarnaast is de aanvaller tactisch gezien van groot belang voor het elftal. Juist daardoor zou een tussentijds vertrek op dit moment sportief extra ingewikkeld zijn. "In ons geval hangt de manier van spelen ook aan Van Bergen vast", benadrukt Van Mosselveld over de clubtopscorer van afgelopen seizoen. De speler zelf heeft inmiddels aangegeven de uitleg van zijn werkgever te begrijpen en focust zich volledig op het nieuwe voetbaljaar.

Ook los van het dossier rondom de gewilde voorhoedespeler verwacht Van Mosselveld geen grote uitgaande transfergolf meer in Groningen. Na een lange transferperiode streeft de club nu vooral naar rust en verbinding binnen de selectie. "We verwachten niet veel gekte rond onze spelers", besluit de algemeen directeur. Aan de inkomende zijde blijven de noorderlingen nog wel om zich heen kijken. Na het vertrek van Younes Taha zoekt de club nog naar een creatieve aanvallende versterking. Verder wordt er op de achtergrond gesproken over contractverlengingen met Blokzijl en Schreuders, terwijl het contract van Vaessen eerder al werd verlengd.