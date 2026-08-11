Farioli wil voormalig Feyenoorder naar Porto halen

Francesco Farioli hoopt zich bij FC Porto te versterken met , zo melden Matteo Moretto en Fabrizio Romano. De spits mag vertrekken bij AC Milan en de Portugese kampioen hoopt hem op huurbasis op te kunnen pikken.

AC Milan betaalde begin 2025 een bedrag van ruim dertig miljoen euro om Giménez los te weken bij Feyenoord. De voormalig publiekslieveling in De Kuip begon veelbelovend in Noord-Italië, maar raakte het vervolgens helemaal kwijt. Afgelopen seizoen kwam de Mexicaan, mede door blessureleed, slechts tot achttien officiële wedstrijden. Daarin was hij eenmaal trefzeker en gaf hij drie assists.

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Giménez lijkt deze zomer te mogen vertrekken bij AC Milan en werd al in verband gebracht met een binnenlandse stap naar Lazio of een avontuur in de Amerikaanse MLS. Volgens Romano en Moretto lonkt er nu echter een andere stap: naar de Portugese landskampioen FC Porto. De transferkenners weten dat de club van Farioli inmiddels contact heeft opgenomen met de entourage van de linkspoot.

Volgens Romano heeft Giménez zelf wel oren naar een stap naar het noorden van Portugal, terwijl Moretto aangeeft dat beide clubs inmiddels met elkaar in onderhandeling zijn. Er zou gesproken worden over een huurdeal met een optie tot koop. Of de transfer daadwerkelijk doorgang zal vinden, zal moeten blijken.