Wim Kieft laat geen spaan heel van KNVB

Wim Kieft heeft geen goed woord over voor de handelswijze van de KNVB rondom de opvolging van Ronald Koeman. Oranje zit inmiddels al meer dan een maand zonder bondscoach en het is nog altijd niet duidelijk wie de nieuwe keuzeheer moet gaan worden.

Koeman kondigde vlak na de uitschakeling van Oranje in de zestiende finale van het WK tegen Marokko aan te vertrekken als bondscoach. Sindsdien passeerden de nodige namen de revue, maar bijna anderhalve maand later is er nog altijd geen nieuwe bondscoach aangesteld. Dat zorgt voor onbegrip bij Kieft, zo laat hij weten in KieftJansenEgmondGijp.

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“Dit is toch een schande”, steekt de oud-spits van wal in de podcast. Michel van Egmond vraagt zijn tafelgenoot vervolgens hoe het kan dat er nog geen bondscoach is aangesteld. “Onbenul van de hele KNVB”, reageert Kieft fel. “Je wist al voor de zomer dat Koeman weg ging. Als hij niet weg ging, had je moeten zeggen dat je het nu wil weten, anders neem je een ander.”

De KNVB heeft echter gewacht tot na het WK met de zoektocht naar een bondscoach. “Dit is echt ongekend”, gaat Kieft verder. Van Egmond haalt vervolgens aan dat Michael Reiziger, momenteel de meest waarschijnlijke kandidaat, een week geleden een gesprek heeft gevoerd, waarna het vervolgens stil bleef. “Als je nog heel lang wacht zegt Reiziger straks: jullie moeten er zo lang over nadenken, laat maar zitten”, denkt Van Egmond. Dat gelooft Kieft niet. “Hij mag zijn handen dichtknijpen als hij het wordt. Je weet natuurlijk niet hoe het uitpakt, maar iedereen is nu al tegen. Ik zou ook liever een gepokt en gemazeld iemand daar neerzetten.”