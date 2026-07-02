Liverpool wil niet meewerken aan transfer Virgil van Dijk naar Italië

Het lijkt erop dat na de transferzomer ‘gewoon’ nog speler is van Liverpool, zo meldt Nicolò Schira donderdagmiddag. De transferjournalist ontkracht daarmee het gerucht van La Gazzetta dello Sport, dat juist beweerde dat de Nederlander als ‘droomkandidaat’ gold voor AC Milan.

De roze sportkrant meldde gister (woensdag) dat Zlatan Ibrahimović, adviseur van Milan, droomde van de komst van Van Dijk. De aanvoerder van het Nederlands elftal heeft nog een jaar contract bij Liverpool en leek op het eerste oog lastig haalbaar voor de Italiaanse grootmacht.

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Schira komt daags na het nieuws met nieuwe informatie. Volgens hem vinden er momenteel geen gesprekken plaats tussen Van Dijk en AC Milan. “Bovendien wil Liverpool hem niet verkopen”, maakt de transferjournalist duidelijk.

AC Milan werkt momenteel hard aan de selectie voor komend seizoen. De Italianen braken het eigen transferrecord al om Gonçalo Ramos over te nemen van Paris Saint-Germain; de Milanezen betaalden een bedrag van zo’n 74 miljoen euro voor de Portugese spits. De nummer vijf van het afgelopen Serie A-seizoen wil nu ook de verdediging van een kwaliteitsimpuls voorzien.