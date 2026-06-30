heeft opzien gebaard met het interview dat hij na de WK-uitschakeling van het Nederlands elftal tegen Marokko gaf aan Vandaag Inside. De aanvoerder en verdediger van het Nederlands elftal wordt online massaal geridiculiseerd.

Oranje vond zijn Waterloo op het WK dinsdagnacht in Monterrey. Nadat er na negentig en honderdtwintig minuten een 1-1 tussenstand op het scorebord stond, dolf het elftal van bondscoach Ronald Koeman in de beslissende strafschoppenserie uiteindelijk het onderspit.

Nederland kreeg ontzettend veel kritiek vanwege de speelwijze tegen Marokko. Oranje plooide grote delen van de wedstrijd terug op eigen helft en ging uiteindelijk verdiend onderuit.

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Vandaag Inside-verslaggever Noa Vahle voelde Van Dijk na afloop kritisch aan de tand over de manier waarop Oranje de wedstrijd benaderde. “Achteraf is het altijd makkelijker praten, maar je bent het Nederlands elftal. Met alle kwaliteit die jullie hebben, kiezen jullie ervoor om op deze manier te voetballen tegen Marokko. Was dat de enige manier?”, vroeg Vahle aan Van Dijk

“Het wordt nu wel neergezet alsof wij totaal niet aanvallend hebben gedacht”, reageerde de aanvoerder van Oranje. “Natuurlijk, vooral in de extra tijd en de laatste fase van de tweede helft worden we naar achter gedrukt en komen we er niet echt uit. In de tweede helft zijn we compact, hebben we wel aardig de bal en creëren we goede momenten op de counter.”

“Maar als je alle grote teams bekijkt op het WK: die komen ook gewoon in een lager blok en wachten ook op het juiste moment om druk te zetten”, stelt Van Dijk. “Natuurlijk is dat een proces dat je aangaat en waarin je beter kunt worden. Je hebt natuurlijk ook met de omstandigheden te maken. Maar dat neemt niet weg dat we natuurlijk in de laatste fase van de tweede helft en zeker de extra tijd, eigenlijk alleen maar aan het verdedigen zijn.”

De uitspraken van Van Dijk worden in de commentsectie onder de video op TikTok massaal geridiculiseerd. Zo deelt een kijker een afbeelding waarop de statistieken van de wedstrijd te zien zijn: die zijn vrijwel allemaal in het nadeel van Oranje. Nederland had bijvoorbeeld slechts dertig procent balbezit en verstuurde ruim de helft minder passes dan Marokko (356 om 780). “Even de wedstrijd terugkijken, vriend”, schrijft de desbetreffende kijker bij de afbeelding. Zijn reactie is op het moment van schrijven al 421 keer geliket.

Een andere kijker schrijft: “Jullie hebben ook totaal niet aanvallend gedacht… Je hebt in potentie een van de beste middenvelden ter wereld op dit moment…. En als je er dan 2 opstelt is het vragen om problemen…. Je creëert geen ene reet… Ook met 5 man in de verdediging kwam Marokko er nog door. Dan moet je het omzetten en zorgen dat je die bal verovert op het middenveld en ze vast zet…. Jullie stonden op eigen helft te wachten…. Aanvallende intenties zegt die…. Captain van niks!!!”