De voetballoopbaan van zit erop. De 34-jarige Oostenrijker, die deze zomer vertrok bij Feyenoord, maakt dat zelf bekend in een uitgebreide post op Instagram.

"Na zestien jaar volle overgave en passie voor het voetbal, is voor mij het moment aangebroken om mijn carrière als profvoetballer te beëindigen", schrijft Trauner op het sociale medium. "De beslissing was niet makkelijk, maar het voelt goed. Jarenlang heb ik mijn leven aan het voetbal gewijd en elke dat geprobeerd het beste uit mezelf te halen. Ik heb in deze periode grote vreugde meegemaakt, maar ook teleurstellingen, blessures en comebacks. Ik heb nooit opgegeven en ben altijd in mijn kansen blijven geloven", aldus de verdediger.

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Feyenoord nam Trauner in de zomer van 2021 over van LASK Linz. Namens de Rotterdammers kwam de verdediger tot 137 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor twee doelpunten en vier assists. Met Feyenoord bereikte Trauner in zijn debuutjaar de finale van de Conference League, waarin AS Roma nipt te sterk was (1-0). Een jaar later werd hij met de Stadionclub landskampioen, in 2024 voegde hij ook de KNVB Beker toe aan zijn prijzenkast.

De afgelopen seizoenen stonden voor Trauner vooral in het teken van blessures. Problemen met zijn achillespees hielden de Oostenrijker vrijwel het hele seizoen 2025/26 van het veld. Pas in april maakte hij, na een absentie van ruim 300 dagen, zijn rentree. Toenmalig trainer Robin van Persie promoveerde Trauner in de laatste vier wedstrijden van het seizoen tot basisspeler, daarin stelden de Rotterdammers de tweede plaats - en daarmee een plek in de competitiefase van de Champions League - veilig. Trauner hoopte stiekem dat hij zich nog in de kijker van bondscoach Ralf Rangnick zou kunnen spelen, maar de zestienvoudig international maakte uiteindelijk geen deel uit van de Oostenrijkse WK-selectie.

Trauner weet nog niet wat de toekomst hem gaat brengen. "Nu begint een nieuw hoofdstuk en ik kijk uit naar nieuwe uitdagingen", schrijft hij.

Hake: 'Andere spelers kunnen enorm voorbeeld aan Trauner nemen'

René Hake, die de afgelopen anderhalf jaar als assistent-trainer van Feyenoord met Trauner werkte, reageert zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie op einde van diens loopbaan. De inmiddels clubloze trainer roemt de persoonlijkheid van Trauner. "Hij is heel rustig, hij is heel gefocust op hoe hij dingen doet, binnen en buiten. Ik vind het heel knap hoe hij stoïcijns zijn weg volgt om uiteindelijk het maximale uit zichzelf te halen. Daar kunnen andere spelers een enorm voorbeeld aan nemen", aldus Hake.