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PSV-aanwinst Sano verhaspelt naam van nieuwe ploeggenoot

16 augustus 2026, 10:25
Kodai Sano in actie bij Excelsior - PSV
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Kodai Sano is warm opgevangen bij zijn nieuwe club PSV, zo vertelt de middenvelder zaterdagavond na zijn debuut tegen Excelsior (1-2 winst). Vooral Guus Til heeft moeite gedaan om de Japanner welkom te heten, al heeft Sano nog wat moeite met de naam van zijn nieuwe ploeggenoot.

De 22-jarige Sano maakte vorige week de overstap van N.E.C. naar PSV, dat naar verluidt een basisbedrag van minimaal 14,5 miljoen euro voor de Japanner betaalt. Door bonussen zou dat bedrag zelfs nog verder op kunnen lopen tot zo'n 17 miljoen euro.

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Zaterdagavond maakte Sano zijn eerste speelminuten voor PSV. De middenvelder kwam tegen Excelsior na een dik uur als vervanger van Paul Wanner binnen de lijnen. De eindstand was op dat moment al bereikt, ook omdat de Japanner twee kansen om zijn debuut op te luisteren met een treffer om zeep hielp.

Na het duel laat Sano weten dat hij goed is opgevangen bij PSV. "Iedereen is open en aardig voor me. Het is niet moeilijk om te praten met de spelers en coach. Ik voelde me welkom", wordt hij geciteerd door het Eindhovens Dagblad. Eén ploeggenoot sprong er daarbij uit: "Til Guus was geloof ik de eerste die probeerde om echt contact te maken. Natuurlijk kende ik hem en veel andere spelers al wel van de wedstrijden, maar daarin maak je niet echt contact", zegt Sano.

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Excelsior - PSV

Excelsior
1 - 2
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Kodai Sano

Kodai Sano
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 22 jaar (25 sep. 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
1
0
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
34
3
2024/2025
NEC
26
3

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
7
Feyenoord
1
1
3
8
Heerenveen
1
1
3
9
Excelsior
2
3
3
10
NEC
2
2
3
11
Sparta
2
1
3

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