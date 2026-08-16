is warm opgevangen bij zijn nieuwe club PSV, zo vertelt de middenvelder zaterdagavond na zijn debuut tegen Excelsior (1-2 winst). Vooral heeft moeite gedaan om de Japanner welkom te heten, al heeft Sano nog wat moeite met de naam van zijn nieuwe ploeggenoot.

De 22-jarige Sano maakte vorige week de overstap van N.E.C. naar PSV, dat naar verluidt een basisbedrag van minimaal 14,5 miljoen euro voor de Japanner betaalt. Door bonussen zou dat bedrag zelfs nog verder op kunnen lopen tot zo'n 17 miljoen euro.

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Zaterdagavond maakte Sano zijn eerste speelminuten voor PSV. De middenvelder kwam tegen Excelsior na een dik uur als vervanger van Paul Wanner binnen de lijnen. De eindstand was op dat moment al bereikt, ook omdat de Japanner twee kansen om zijn debuut op te luisteren met een treffer om zeep hielp.

Na het duel laat Sano weten dat hij goed is opgevangen bij PSV. "Iedereen is open en aardig voor me. Het is niet moeilijk om te praten met de spelers en coach. Ik voelde me welkom", wordt hij geciteerd door het Eindhovens Dagblad. Eén ploeggenoot sprong er daarbij uit: "Til Guus was geloof ik de eerste die probeerde om echt contact te maken. Natuurlijk kende ik hem en veel andere spelers al wel van de wedstrijden, maar daarin maak je niet echt contact", zegt Sano.