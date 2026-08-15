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Marciano Vink kan niet geloven wat Mario Been zegt in De Eretribune: 'Ga je mond spoelen!'

15 augustus 2026, 21:16
Mario Been en Marciano Vink
Foto: © ESPN/FCUpdate
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Mario Been vindt Kodai Sano een betere voetballer dan Darko Nejasmic. De voormalig trainer van NEC wekt daarmee verbazing bij Marciano Vink, die vindt dat Been ‘zijn mond moet spoelen’.

Bij het programma De Eretribune wordt allereerst Joey Veerman van PSV besproken. Hugo Borst laat weten altijd te hebben genoten van de middenvelder, die mogelijk naar Borussia Dortmund verkast. “Ik neem altijd een beetje voor lief dat hij in internationale wedstrijden te weinig zou meeverdedigen. Ik kijk liever naar wat iemand wel kan, dan naar wat iemand niet kan.”

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Vink noemt het idee dat Veerman niet levert in de topwedstrijden ‘een beetje achterhaald’. “In de afgelopen Champions League-campagne was hij steengoed. Dat is een vooringenomen mening, maar iemand kan ook veranderen. Hij heeft het laten zien. Als hij naar Dortmund gaat, heeft PSV echt een probleem. Sano is wel een heel goede verbindingsspeler, met een prachtige techniek, maar het is geen Veerman. Die kan met één pass de voorste spelers aan het werk zetten. Die ga je missen.”

Been stelt dat Sano, die deze zomer naar PSV verkaste, ‘de bal wel wil hebben’. Vink antwoordt: “Ja, maar dat is niet een speler die iemand wegsteekt of van achteruit het spel verplaatst door dertig of veertig meter te pakken.” Been stelt dat Sano wel ‘een verbinding’ kan zijn en wordt daarna gevraagd naar Nejasmic, die nog bij NEC speelt. “Nejasmic is een ander type. Dat is meer een afbreker. Ik vind Sano een betere voetballer dan Nejasmic. Maar dat soort spelers heb je wel nodig.” Vink is verbaasd: “Mario, ga je mond spoelen!” Naar verluidt heeft Ajax een eerste bod uitgebracht op Nejasmic.

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Darko Nejasmic

Darko Nejasmic
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 27 jaar (25 jan. 1999)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
NEC
2
0
2025/2026
NEC
29
4
2024/2025
Sharjah
14
0
2024/2025
Osijek
4
0

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