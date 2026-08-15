Louis van Gaal benoemt zijn grootste zorg rond Xavi bij het Nederlands elftal

Louis van Gaal wenst Xavi Hernández het beste toe als bondscoach van het Nederlands elftal. Wel geeft hij toe nog geen oordeel te kunnen vormen over Xavi als trainer.

Van Gaal signeerde zaterdagmiddag in Amstelveen ruim twee uur zijn boek ‘LvG: De trainer en de totale mens’, geschreven door Robert Heukels. Na afloop geeft hij een interview aan Amstelveen1, waarin hij onder meer wordt bevraagd over Xavi. De journalist in kwestie vertelt dat hij instructies heeft gekregen om niet naar Xavi te vragen, maar probeert het toch.

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“Xavi was een speler van mij. Ik kan hem beoordelen als speler, maar niet als trainer”, zegt de bondscoach van Oranje op de WK’s van 2014 en 2022. “Dan kun je eigenlijk geen antwoord geven, vind ik. Hij was een geweldenaar als voetballer en ik denk dat hij ook een goede persoonlijkheid heeft. Hij heeft fantastisch gevoetbald.”

“Hij heeft daardoor nog geen studie achter de rug. Ik denk als je in het buitenland gaat werken, dat je een breed gezichtsveld moet hebben. Maar ik hoop dat Xavi het kan klaren”, aldus Van Gaal, die zelf ook openstond voor het bondscoachschap. “Maar alle publiciteit rondom mij als bondscoach heb ik niet verzonnen. Dat hebben mijn vrienden in de media verzonnen.”

De trainer gaf in het verleden zelf al eens aan dat hij ook wel bondscoach zou willen zijn van bepaalde andere landen, zoals Argentinië en Engeland. Daar rekent hij niet meer op. “Ik denk dat die landen niet meer op mij zitten te wachten. Ik ben 75, zie eruit als 55 en denk als 35-jarige, maar dat weten zij niet. Ze zullen altijd eerder kiezen voor een jongere coach. En terecht ook.”

Toch blijft Van Gaal open staan voor een kans. “Alleen als bondscoach; niet als coach van een club. En dan moet het ook een land zijn dat kan winnen. Dat is voor mij wel heel belangrijk.”