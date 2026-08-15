Schrik om Musiala bij Bayern: Saibari grijpt in na instorten op veld

heeft zaterdag voor grote schrik gezorgd tijdens de oefenwedstrijd tussen Bayern München en RB Leipzig. De 23-jarige aanvaller raakte kort voor tijd gedesoriënteerd en leek zijn bewustzijn te verliezen, waarna en Joshua Kimmich snel ingrepen. Musiala moest na behandeling het veld verlaten.

Het incident vond plaats in de slotfase van het duel, dat bij temperaturen van ruim dertig graden werd afgewerkt. Musiala, die na ruim een uur was ingevallen, begon plotseling onvast op zijn benen te staan. Saibari merkte dat op en schoot zijn nieuwe ploeggenoot te hulp. Samen met Kimmich wist hij Musiala op te vangen voordat de Duitser volledig naar de grond ging.

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De medische staf van Bayern kwam direct het veld op en behandelde Musiala enkele minuten. Vanaf het veld werd vervolgens met een duim omhoog richting de bank aangegeven dat de situatie onder controle was. Musiala kon uiteindelijk zelf weer overeind komen en liep, zichtbaar aangeslagen, onder applaus van de supporters van het veld. Bara Sapoko Ndiaye verving hem.

Bayern krijgt snel voorzichtig goed nieuws over Musiala

Niet veel later volgde een eerste geruststellend bericht. Volgens informatie in de Duitse media zou Musiala een lichte flauwte hebben gehad. Hij kampte met duizeligheid, problemen met zijn bloedsomloop en verhoging. Tijdens de wedstrijd liep de temperatuur op tot boven de dertig graden.

Musiala had enkele minuten eerder nog gescoord. Na een assist van Saibari maakte hij in de 81ste minuut de 3-1 en besliste daarmee het duel. Voor Musiala betekende de wedstrijd bovendien zijn rentree nadat na het Duitse WK een metalen plaat bij hem was verwijderd. Ook Alphonso Davies maakte na een lange absentie zijn comeback.

Saibari direct belangrijk bij debuut voor Bayern

Voor Saibari was het eveneens een bijzondere middag. De Marokkaanse WK-ganger maakte zijn eerste minuten in het shirt van Bayern nadat de club 55 miljoen euro voor hem had betaald. Met zijn assist bij de treffer van Musiala liet hij zich meteen gelden.

Bayern won uiteindelijk met 3-1. Luis Díaz zette de ploeg in de dertiende minuut op voorsprong, waarna Brajan Gruda kort na rust gelijkmaakte. Nathaniel Brown bracht Bayern vijf minuten later opnieuw aan de leiding, voordat Musiala de eindstand bepaalde.

De overwinning kende meer fysieke tegenvallers. Konrad Laimer raakte al in de eerste helft geblesseerd en ook Min-Jae Kim moest aangeslagen naar de kant. Harry Kane, Michael Olise en Dayot Upamecano ontbraken nog na een langere vakantie na het WK en sluiten maandag weer aan bij de groep. Serge Gnabry en Lennart Karl behoorden eveneens nog niet tot de selectie.

Bayern speelt dinsdag nog een oefenwedstrijd tegen 1. FC Heidenheim. Zaterdag wacht vervolgens Borussia Dortmund in de strijd om de Supercup.