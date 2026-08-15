Mika Godts verlaat Ajax definitief voor Paris Saint-Germain. Beide clubs maken zaterdagavond melding van de transfer. Ajax bevestigt dat het een transfersom ontvangt 'die kan oplopen tot maximaal 55 miljoen euro'. Daarbij wordt niet vermeld wat de vaste transfersom is, maar volgens Fabrizio Romano gaat het om 45 miljoen euro plus 10 miljoen aan bonsussen.
Godts tekent een contract tot medio 2031 in het Parc des Princes. Technisch directeur Jordi Cruijff wilde Godts eigenlijk niet verkopen. "Mika is een erg goede speler met hele specifieke kwaliteiten, we gaan hem dan ook ontzettend missen. We wilden hem niet kwijt, hadden hem natuurlijk liever nog een seizoen hier gehouden. Maar als je bij Ajax zo goed presteert, dan komen clubs van dit kaliber voorbij."
"PSG won de afgelopen twee jaar de Champions League en is regerend landskampioen van Frankrijk. Mika krijgt dus de kans bij een absolute internationale topclub", weet Cruijff. "Hij heeft deze transfer verdiend, want hij heeft Ajax enorm geholpen met zijn spel, zijn doelpunten en zijn assists. Wij hebben hem hartelijk bedankt en heel veel succes gewenst."
Zelf reageert Godts op de website van PSG. "Ik ben ontzettend trots dat ik me mag aansluiten bij een van de beste clubs ter wereld. Ik kan niet wachten om dit shirt aan te trekken en het Parc des Princes en de supporters te ervaren. Op het veld zal ik alles geven om het vertrouwen van president Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos en trainer Luis Enrique terug te betalen."
Godts bereikte enige tijd geleden al een persoonlijk akkoord met PSG. De Belg zou afgelopen zondag desondanks in de basis beginnen bij de competitie-ouverture tegen PEC Zwolle (0-2 winst). Godts haakte vlak voor de aftrap echter alsnog af (hij zou niet fit zijn), viel na een uur spelen tóch in en leverde uiteindelijk de assist bij de 0-2 van Julian Brandt. Donderdagavond zat Godts de gehele wedstrijd op de bank tegen Shelbourne FC in de derde voorronde van de Conference League.
Godts verlaat Ajax na 115 gespeelde wedstrijden, waarin hij goed was voor 26 doelpunten en 28 assists. De 21-jarige buitenspeler werd driemaal verkozen tot Talent van de Maand en won na het afgelopen seizoen de Johan Cruijff Award voor grootste talent van de Eredivisie.
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Het grote verschil met psv itt. Ajax is dat ajax spelers letterlijk opleid als pupillen van va 4 tot `13 jaar. en daarna hoopt door teverkopen. Daarom Word Psv zovaak kampioen vaak slaan zij dit proces over door grote talenten te kopen. Ik hoop echt dat die koopclub dit jaar GEEN kampioen wordt. laat het aub feyenoord of Ajax worden. Authentieke clubs. geen Red bull achtige of Bayern achtige clubs. Maar waar alles op eigen kracht wordt gedaan. zodat ongelimitereerd financiele middelen. Ajax wordt dit jaar kampioen.
Nec spelers zijn geen vervanger voor godts. Haal dan een topper uit Brazilie. Dit heb je nodig om Psv van de troon te stoten. Nog effe en Psv heeft 3 sterren als ajax op de shirt borst. Ajax moet hersenens en intelligentie kopen ook in die directie niveua en technisch niveau.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het grote verschil met psv itt. Ajax is dat ajax spelers letterlijk opleid als pupillen van va 4 tot `13 jaar. en daarna hoopt door teverkopen. Daarom Word Psv zovaak kampioen vaak slaan zij dit proces over door grote talenten te kopen. Ik hoop echt dat die koopclub dit jaar GEEN kampioen wordt. laat het aub feyenoord of Ajax worden. Authentieke clubs. geen Red bull achtige of Bayern achtige clubs. Maar waar alles op eigen kracht wordt gedaan. zodat ongelimitereerd financiele middelen. Ajax wordt dit jaar kampioen.
Nec spelers zijn geen vervanger voor godts. Haal dan een topper uit Brazilie. Dit heb je nodig om Psv van de troon te stoten. Nog effe en Psv heeft 3 sterren als ajax op de shirt borst. Ajax moet hersenens en intelligentie kopen ook in die directie niveua en technisch niveau.