Ajax bevestigt vertrek Godts en maximale transfersom: 'Hij heeft het verdiend'

verlaat Ajax definitief voor Paris Saint-Germain. Beide clubs maken zaterdagavond melding van de transfer. Ajax bevestigt dat het een transfersom ontvangt 'die kan oplopen tot maximaal 55 miljoen euro'. Daarbij wordt niet vermeld wat de vaste transfersom is, maar volgens Fabrizio Romano gaat het om 45 miljoen euro plus 10 miljoen aan bonsussen.

Godts tekent een contract tot medio 2031 in het Parc des Princes. Technisch directeur Jordi Cruijff wilde Godts eigenlijk niet verkopen. "Mika is een erg goede speler met hele specifieke kwaliteiten, we gaan hem dan ook ontzettend missen. We wilden hem niet kwijt, hadden hem natuurlijk liever nog een seizoen hier gehouden. Maar als je bij Ajax zo goed presteert, dan komen clubs van dit kaliber voorbij."

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"PSG won de afgelopen twee jaar de Champions League en is regerend landskampioen van Frankrijk. Mika krijgt dus de kans bij een absolute internationale topclub", weet Cruijff. "Hij heeft deze transfer verdiend, want hij heeft Ajax enorm geholpen met zijn spel, zijn doelpunten en zijn assists. Wij hebben hem hartelijk bedankt en heel veel succes gewenst."

Zelf reageert Godts op de website van PSG. "Ik ben ontzettend trots dat ik me mag aansluiten bij een van de beste clubs ter wereld. Ik kan niet wachten om dit shirt aan te trekken en het Parc des Princes en de supporters te ervaren. Op het veld zal ik alles geven om het vertrouwen van president Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos en trainer Luis Enrique terug te betalen."

Godts bereikte enige tijd geleden al een persoonlijk akkoord met PSG. De Belg zou afgelopen zondag desondanks in de basis beginnen bij de competitie-ouverture tegen PEC Zwolle (0-2 winst). Godts haakte vlak voor de aftrap echter alsnog af (hij zou niet fit zijn), viel na een uur spelen tóch in en leverde uiteindelijk de assist bij de 0-2 van Julian Brandt. Donderdagavond zat Godts de gehele wedstrijd op de bank tegen Shelbourne FC in de derde voorronde van de Conference League.

Godts verlaat Ajax na 115 gespeelde wedstrijden, waarin hij goed was voor 26 doelpunten en 28 assists. De 21-jarige buitenspeler werd driemaal verkozen tot Talent van de Maand en won na het afgelopen seizoen de Johan Cruijff Award voor grootste talent van de Eredivisie.