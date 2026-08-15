PSV boekt minimale overwinning op Excelsior dankzij Van Bommel en Pepi

PSV heeft zaterdagavond op bezoek bij Excelsior de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De Eindhovenaren kwamen al vroeg op voorsprong via Ruben van Bommel, zagen de thuisploeg na rust langszij komen, maar hadden slechts twee minuten nodig om via Ricardo Pepi opnieuw toe te slaan: 1-2. Daarna kreeg PSV kansen om nog verder afstand te nemen, terwijl Excelsior ook tot diep in de slotfase bleef dreigen.
Na het teleurstellende 2-2-gelijkspel tegen Fortuna Sittard begon PSV met de opdracht om in Rotterdam alsnog de eerste zege van het seizoen te boeken. Excelsior schoot fel uit de startblokken, maar kreeg al in de vijfde minuut een tik te verwerken. Joey Veerman stuurde Paul Wanner met een perfecte steekpass weg. De Duitser stuitte op Stijn van Gassel, waarna Van Bommel de rebound beheerst tegen de touwen schoot: 0-1.
Excelsior liet zich daardoor niet direct uit het veld slaan. David Garden leek enkele minuten later Giorgi Yegoian in stelling te brengen, maar de middenvelder kwam net tekort. Daarna nam het aantal mogelijkheden snel af. PSV zocht naar een tweede treffer en kreeg daarvoor vlak voor rust een goede kans. Ivan Perisic kopte hard richting doel, maar Van Gassel voorkwam met een snelle reflex de 0-2.
Na rust voerde Excelsior twee wissels door en kreeg PSV via Sergiño Dest de eerste grote mogelijkheid. De rechtsback passeerde zijn tegenstander en verscheen oog in oog met Van Gassel, die opnieuw redding bracht.
Een minuut later lag de bal aan de andere kant wél in het net. Yegoian bracht de bal voor en aanvoerder Casper Widell kopte in de 54ste minuut de 1-1 binnen. Lang kon Excelsior niet genieten van die gelijkmaker. Twee minuten later leverde Dest een knappe voorzet af en stond Pepi op de juiste plaats om PSV opnieuw op voorsprong te zetten: 1-2.
Peter Bosz bracht vervolgens onder anderen Kodai Sano, die daarmee zijn debuut voor PSV maakte. De Japanner kreeg meteen mogelijkheden. Eerst treuzelde hij na fraai voorbereidend werk van Amir Bouhamdi, daarna verscheen hij alleen voor Van Gassel. De doelman hield Excelsior met zijn uitgestrekte been in de wedstrijd.
Ook Excelsior bleef dreigen. Invaller Nesto Groen was in de tachtigste minuut dicht bij de gelijkmaker, maar kreeg een voorzet niet goed genoeg richting doel. Aan de andere kant wipte Dennis Man de bal kort daarna rakelings naast, terwijl Bouhamdi ook nog eenmaal dicht bij een doelpunt was in de blessuretijd.
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Ajax moet goede sterke technische spelers gaan halen. Criijf moet zijn netwerk aanboren. We moeten Psv voorblijven qua aankopen en selectie dat kan makkelijk. Psv betaalt zich scheel aan een mislukte rotterdammer geertruide daar moeten ze 20 miljoen voor betalen leipzig acepteert geen lagere bedragen en ken de financiele situatie bij psv.
Dat zijn enorme gokken die psv neemt. Telt daarbij op enorme salaris van kostic, van juventus zal minimaal 2.5 tot 3 mljoen netto zijn. Psv neemt veel financiele risicos en kijkt weinig naar doorverkoop mogelijkheden bij haar aankopen. Dat komt omdat ze brainfairt hebben als joker.
als ze hun hegemonie maar kunnen voortzetten nationaal met titels. Er zit een bak geld achter met dat asml en andere brainfart bedrijven. die blijven pompen. Enigste Wat ajax kan doen. Is zeggen Tegen alles en iedereeen incl. potentiele spelers WIJ zijn ajax, als je bij ons komt moeten we kampioen worden stunten in europa etc. Er is geen ala psv plek van probeer het het maar als ht mislukt mislukt het. Ajax kan zoiets niet veroorloven zeker niet bij grote aankope . Dat is het vertschil. Psv heeft altijd die financiele backup die Ajax en natuurlijk feyenoord ook mist. Nog los van die lachwekkende nobodys in de technische staf bij psv en directie. Als Ajax nu weer acter psv eindigt moeten ze zich verplicht verhangen. houd toch op. Je kunt je 1 of 2 seizoenen laten afbluffen door die technocrats uit eindhoven mar geen 4 keer achter elkaar.
Laat Psv lekker geertruida halen voor 20 miljoen. Ajax en Jordi moeten met betere en goedkopere alternatieven komen dat is alles. Net als die zotte Kostic transfer. die ze 3,5 miljoen euro per jaar salaris kost en nul euro doorverkoopwaarde. Het is tijd dat Ajax haar verstand laat zien. Psv is een patserclub zonder idee. het wordt tijd dat feit de kop in te drukken. vooral op het veld. Je laat je als ajax speler toch niet de kaas van brood eten door zon patserclub. die vooral knaken heeft om te excelleren?.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ajax moet goede sterke technische spelers gaan halen. Criijf moet zijn netwerk aanboren. We moeten Psv voorblijven qua aankopen en selectie dat kan makkelijk. Psv betaalt zich scheel aan een mislukte rotterdammer geertruide daar moeten ze 20 miljoen voor betalen leipzig acepteert geen lagere bedragen en ken de financiele situatie bij psv.
Dat zijn enorme gokken die psv neemt. Telt daarbij op enorme salaris van kostic, van juventus zal minimaal 2.5 tot 3 mljoen netto zijn. Psv neemt veel financiele risicos en kijkt weinig naar doorverkoop mogelijkheden bij haar aankopen. Dat komt omdat ze brainfairt hebben als joker.
als ze hun hegemonie maar kunnen voortzetten nationaal met titels. Er zit een bak geld achter met dat asml en andere brainfart bedrijven. die blijven pompen. Enigste Wat ajax kan doen. Is zeggen Tegen alles en iedereeen incl. potentiele spelers WIJ zijn ajax, als je bij ons komt moeten we kampioen worden stunten in europa etc. Er is geen ala psv plek van probeer het het maar als ht mislukt mislukt het. Ajax kan zoiets niet veroorloven zeker niet bij grote aankope . Dat is het vertschil. Psv heeft altijd die financiele backup die Ajax en natuurlijk feyenoord ook mist. Nog los van die lachwekkende nobodys in de technische staf bij psv en directie. Als Ajax nu weer acter psv eindigt moeten ze zich verplicht verhangen. houd toch op. Je kunt je 1 of 2 seizoenen laten afbluffen door die technocrats uit eindhoven mar geen 4 keer achter elkaar.
Laat Psv lekker geertruida halen voor 20 miljoen. Ajax en Jordi moeten met betere en goedkopere alternatieven komen dat is alles. Net als die zotte Kostic transfer. die ze 3,5 miljoen euro per jaar salaris kost en nul euro doorverkoopwaarde. Het is tijd dat Ajax haar verstand laat zien. Psv is een patserclub zonder idee. het wordt tijd dat feit de kop in te drukken. vooral op het veld. Je laat je als ajax speler toch niet de kaas van brood eten door zon patserclub. die vooral knaken heeft om te excelleren?.