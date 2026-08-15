PSV boekt minimale overwinning op Excelsior dankzij Van Bommel en Pepi

PSV heeft zaterdagavond op bezoek bij Excelsior de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De Eindhovenaren kwamen al vroeg op voorsprong via Ruben van Bommel, zagen de thuisploeg na rust langszij komen, maar hadden slechts twee minuten nodig om via Ricardo Pepi opnieuw toe te slaan: 1-2. Daarna kreeg PSV kansen om nog verder afstand te nemen, terwijl Excelsior ook tot diep in de slotfase bleef dreigen.

Na het teleurstellende 2-2-gelijkspel tegen Fortuna Sittard begon PSV met de opdracht om in Rotterdam alsnog de eerste zege van het seizoen te boeken. Excelsior schoot fel uit de startblokken, maar kreeg al in de vijfde minuut een tik te verwerken. Joey Veerman stuurde Paul Wanner met een perfecte steekpass weg. De Duitser stuitte op Stijn van Gassel, waarna Van Bommel de rebound beheerst tegen de touwen schoot: 0-1.

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Excelsior liet zich daardoor niet direct uit het veld slaan. David Garden leek enkele minuten later Giorgi Yegoian in stelling te brengen, maar de middenvelder kwam net tekort. Daarna nam het aantal mogelijkheden snel af. PSV zocht naar een tweede treffer en kreeg daarvoor vlak voor rust een goede kans. Ivan Perisic kopte hard richting doel, maar Van Gassel voorkwam met een snelle reflex de 0-2.

Excelsior slaat toe, Pepi antwoordt direct

Na rust voerde Excelsior twee wissels door en kreeg PSV via Sergiño Dest de eerste grote mogelijkheid. De rechtsback passeerde zijn tegenstander en verscheen oog in oog met Van Gassel, die opnieuw redding bracht.

Een minuut later lag de bal aan de andere kant wél in het net. Yegoian bracht de bal voor en aanvoerder Casper Widell kopte in de 54ste minuut de 1-1 binnen. Lang kon Excelsior niet genieten van die gelijkmaker. Twee minuten later leverde Dest een knappe voorzet af en stond Pepi op de juiste plaats om PSV opnieuw op voorsprong te zetten: 1-2.

Peter Bosz bracht vervolgens onder anderen Kodai Sano, die daarmee zijn debuut voor PSV maakte. De Japanner kreeg meteen mogelijkheden. Eerst treuzelde hij na fraai voorbereidend werk van Amir Bouhamdi, daarna verscheen hij alleen voor Van Gassel. De doelman hield Excelsior met zijn uitgestrekte been in de wedstrijd.

Ook Excelsior bleef dreigen. Invaller Nesto Groen was in de tachtigste minuut dicht bij de gelijkmaker, maar kreeg een voorzet niet goed genoeg richting doel. Aan de andere kant wipte Dennis Man de bal kort daarna rakelings naast, terwijl Bouhamdi ook nog eenmaal dicht bij een doelpunt was in de blessuretijd.