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Mexx Meerdink praat mond voorbij en verklapt toptransfer: 'Hij gaat ons verlaten'

15 augustus 2026, 21:32
Mexx Meerdink
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Mexx Meerdink heeft na de overtuigende 1-4 overwinning van AZ op FC Utrecht het vertrek van Troy Parrott aangekondigd. De spits van AZ stelt dat Parrott de club gaat verlaten.

Parrott ontbrak zaterdag in de selectie van AZ. Trainer Leeroy Echteld hield het vooraf op een blessure. Meerdink kondigt evenwel zijn vertrek aan. “Het is jammer dat hij ons gaat verlaten, maar voor mij is het een mooie kans om mij te laten zien. Hij verdient een mooie stap. En dan is het mijn tijd.”

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Waar Parrott naartoe zou vertrekken, wil Meerdink niet zeggen. “Ik heb nog geen flauw idee. Ik hoop wel dat hij een mooie stap kan maken en dan is het mijn tijd.”

Echteld houdt slag om de arm

Echteld bevestigt na afloop niet dat een transfer aanstaande is. “Hij is sowieso niet fit voor vandaag, maar dat hij heeft ingezet op een transfer is duidelijk”, aldus de trainer. Over hoe ver de onderhandelingen zijn, blijft hij voorzichtig: “Ik weet het echt niet. Ik vertel je gewoon wat ik weet.”

West Ham United bracht eerder een bod van ongeveer 17,5 miljoen euro uit op Parrott. Ook FC Porto werd genoemd als geïnteresseerde club.

Meerdink liet ondertussen zelf zijn voeten spreken in Galgenwaard. Hij maakte kort na rust de 0-3 na een voorzet van Mateo Chávez. “We trainen hier dagelijks op, dan is het lekker dat je beloond wordt. Je ziet ook de vreugde. Het is altijd lekker om de eerste van de competitie te maken. De laatste wedstrijd tegen ADO Den Haag was ik niet top en dat knaagde wel aan mij. Dan ben je zoekende”, zegt hij. “Gelukkig maak ik ‘m.”

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Mexx Meerdink

Mexx Meerdink
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 23 jaar (24 jul. 2003)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
AZ
1
0
2025/2026
Jong AZ
1
0
2025/2026
AZ
19
5
2024/2025
Jong AZ
2
0

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