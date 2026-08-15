Dusan Tadic zorgt voor veel irritatie tijdens Willem II - NEC: 'Onbegrijpelijk'

ontvangt tijdens de eerste helft van Willem II - NEC stevige kritiek op sociale media. De 37-jarige aanvaller van de Nijmegenaren trok de aandacht met een moment in het strafschopgebied waarbij hij tevergeefs om een penalty vroeg.

NEC kende sowieso een moeizame eerste helft in Tilburg. De ploeg van Dick Schreuder had moeite om onder de druk van Willem II uit te voetballen en gaf in de omschakeling meerdere mogelijkheden weg. De thuisploeg werd al na vijf minuten gevaarlijk via Uriël van Aalst, terwijl NEC tot de 35ste minuut moest wachten op het eerste schot op doel. Adam Tahaui vond toen doelman Karst de Leeuw op zijn weg. Ook Tadic slaagde er lange tijd niet in om het verschil te maken.

Penaltyclaim van Tadic zorgt voor discussie

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In de 22ste minuut ontving Tadic forse kritiek. NEC zette voor het eerst een goedlopende aanval op via Darko Nejasmic en Bryan Linssen, waarna Tadic in het strafschopgebied wilde uithalen. De Serviër ging naar de grond en vroeg nadrukkelijk om een strafschop. Er was echter geen sprake van contact met een tegenstander. Tadic trapte naast de bal en wekte daarna de indruk pijn te hebben.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük zag geen overtreding en liet doorspelen. Ook videoscheidsrechter Pol van Boekel zag geen aanleiding om in te grijpen. Op sociale media vonden verschillende kijkers dat Tadic juist bestraft had moeten worden.

"Geel voor Tadic was hier wel op zijn plek geweest. Mist compleet de bal en maakt dan maar een schwalbe", schreef een kijker. Een ander reageerde: "Onbegrijpelijk dat Tadic geen gele kaart krijgt voor enorm slecht acteerwerk. Wat een schandelijke schwalbe."

Ook elders klonk dezelfde kritiek. "Tadic zou je gewoon geel moeten geven hiervoor, belachelijk slechte schwalbe", schrijft iemand, terwijl een andere kijker het kort hield: "Geef Tadic maar geel. Duikelaar."

Bij ESPN is ook analist Anco Jansen kritisch. “Dit vind ik wel opvallend. Het hoort er een beetje bij, maar hij zit aan zijn scheenbeen en wordt niet geraakt.”

Kritiek op gedrag Tadic

Het bleef niet bij dat ene moment. Meerdere kijkers vonden dat Tadic in de openingsfase meermaals te gemakkelijk naar de grond ging. "Tadic is het nog niet verleerd. Twintig minuten gespeeld en drie keer al de stervende zwaan", viel te lezen.

Sportief gezien draaide de eerste helft voor NEC uiteindelijk alsnog de goede kant op. Nadat Willem II lange tijd de betere mogelijkheden had gekregen en de Nijmegenaren enkele keren goed wegkwamen, sloeg Tahaui diep in de blessuretijd toe. Hij kopte een voorzet van Clement Bischoff met een snoekduik binnen, waardoor NEC ondanks een moeizame eerste 45 minuten met een 0-1 voorsprong ging rusten.