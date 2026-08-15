NEC heeft zich overtuigend hersteld van de pijnlijke nederlaag tegen Telstar. De Nijmegenaren hadden zaterdagmiddag lange tijd grote moeite met Willem II, maar gingen dankzij een fraaie kopbal van Adam Tahaui toch met een voorsprong rusten. Na de pauze schakelde de ploeg van Dick Schreuder een paar versnellingen hoger en liep NEC via Tjaronn Chery, Bryan Linssen en Kaj Sierhuis uit naar een ruime 1-4 zege.

NEC was naar Tilburg afgereisd met de opdracht de eerste drie punten van het Eredivisieseizoen te pakken, maar kwam bijzonder moeizaam op gang. Willem II kreeg na vijf minuten al een grote mogelijkheid toen Uriël van Aalst bij de tweede paal een voorzet volledig verkeerd raakte. Ook daarna speelde NEC met vuur. Devin Haen probeerde doelman Gonzalo Crettaz vanuit een lastige hoek te verrassen en Van Aalst kreeg opnieuw ruimte, maar de thuisploeg profiteerde niet.

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Aan de andere kant duurde het liefst 35 minuten voordat NEC voor het eerst op doel schoot. Adam Tahaui kreeg na voorbereidend werk van Darko Nejasmic en Bryan Linssen ruimte vanaf de rand van het strafschopgebied, maar mikte recht op doelman Karst de Leeuw.

Langzaam begon NEC daarna meer grip op de wedstrijd te krijgen. Clement Bischoff kreeg een goede kans, waarna Linssen en Jamiro Monteiro De Leeuw aan het werk zetten. Die opleving leverde diep in de blessuretijd alsnog de openingstreffer op. Bischoff bracht de bal voor en Tahaui dook met een fraaie snoekduik naar de bal: 0-1. Willem II meende dat de aanvaller daarbij een duw had uitgedeeld, maar scheidsrechter Serdar Gözübüyük en de VAR zagen geen reden om in te grijpen.

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NEC loopt na rust snel weg

Na de pauze verscheen een heel ander NEC op het veld. Linssen had direct de marge moeten verdubbelen, maar kopte een perfecte voorzet van Bischoff over. Enkele minuten later was het alsnog raak. Nadat een speler van Willem II was uitgegleden, kwam Chery vrij voor De Leeuw. Hij omspeelde de doelman en schoof de 0-2 in het lege doel.

Willem II oogde vervolgens aangeslagen en NEC rook bloed. Nadat een poging van Tahaui nog was geblokt, haalde Linssen in de 65ste minuut vernietigend uit voor de 0-3. Twee minuten later volgde het mooiste doelpunt van de middag. De net ingevallen Sierhuis kreeg een slim passje van Dusan Tadic en volleerde de bal schitterend in de kruising: 0-4.

Willem II redde vervolgens nog de eer. Eredivisie-debutant Thomas Verheydt werd in het centrum uit het oog verloren en tikte een voorzet van dichtbij binnen. De Tilburgers kregen daarna zelfs nog een grote kans op een tweede treffer, maar Van Aalst raakte oog in oog met Crettaz de paal en Jaden Slory kon ook uit de rebound niet profiteren.

NEC beleefde zo een goede generale repetitie voor de eerste wedstrijd tegen Bodø/Glimt in de laatste voorronde van de Champions League. Trainer Kjetil Knutsen van Bodø zat op de tribune in Tilburg, al had hij het stadion al vroeg in de tweede helft verlaten. In de 57ste minuut was te zien dat de stoel van Knutsen leeg was.