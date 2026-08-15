heeft bij zijn terugkeer in het shirt van Chelsea direct een vijandige ontvangst gekregen. De 25-jarige middenvelder werd zaterdag op Stamford Bridge uitgefloten tijdens de met 3-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Real Sociedad. De onvrede kan samenhangen met zijn transfersoap, maar ook met zijn gedrag op het WK, waar hij na zijn gelijkmaker tegen Engeland provocerend voor de Engelse supporters vierde.

Fernández sloot pas deze week weer aan bij de selectie van Chelsea. De Argentijn kreeg langer vrij nadat hij met zijn land de WK-finale bereikte, waarin hij van het veld werd gestuurd. In de halve finale tegen Engeland had hij zich al nadrukkelijk in de kijker gespeeld: na zijn gelijkmaker hield hij zijn handen achter zijn oren richting de Engelse fans. Ook plaatste hij rond die wedstrijd berichten op sociale media die in Engeland slecht vielen.

Artikel gaat verder onder video

Bij zijn terugkeer op Stamford Bridge was de verdeeldheid meteen merkbaar. Toen zijn naam ruim voor de aftrap via de stadionspeaker werd omgeroepen, klonk vanaf de tribunes al enig boegeroep. Toen Fernández na 62 minuten daadwerkelijk binnen de lijnen kwam voor Morgan Rogers, werd dat geluid duidelijk sterker. Tegelijkertijd waren er ook supporters die applaudisseerden en zijn naam scandeerden.

Transfersoap rond Enzo Fernández houdt Chelsea bezig

Naast de gebeurtenissen op het WK speelt ook zijn onzekere toekomst bij Chelsea een rol. Eerder deze zomer wilde Fernández graag naar Real Madrid vertrekken, maar de Spaanse club trok zich vervolgens terug. Daarna voerden zijn vertegenwoordigers gesprekken met Manchester City, waar voormalig Chelsea-trainer Enzo Maresca inmiddels aan het roer staat.

Chelsea stelde geïnteresseerde clubs een duidelijke grens: uiterlijk vrijdag om 17.00 uur moest een bod ter hoogte van de vraagprijs van 120 miljoen pond (140 miljoen euro) binnen zijn. Dat gebeurde niet. Manchester City meldde zich niet officieel en Chelsea gaat er daardoor vanuit dat Fernández in ieder geval tot komende zomer blijft.

Die deadline had echter geen formele betekenis. Een transfer vóór het sluiten van de markt op 1 september blijft daardoor mogelijk wanneer Chelsea, Fernández en een geïnteresseerde club alsnog tot een akkoord komen.

Onder een deel van de Chelsea-aanhang lijkt bovendien onvrede te bestaan over de manier waarop Fernández zich deze zomer heeft opgesteld. Zijn openlijke wens om naar Madrid te vertrekken en uitspraken van zijn zaakwaarnemer Javier Pastore over zijn salaris hebben eveneens kwaad bloed gezet.

Aanvoerdersband ondanks gemengde ontvangst

Welke kwestie precies de belangrijkste aanleiding vormde voor het boegeroep, is niet duidelijk. De transfersoap en zijn optreden rond de WK-wedstrijd tegen Engeland worden in Engeland allebei als mogelijke verklaringen genoemd.

Chelsea en trainer Xabi Alonso gaven op het veld in ieder geval een duidelijk signaal. Reece James werd tegelijk met de entree van Fernández gewisseld en droeg de aanvoerdersband, zoals gebruikelijk, over aan de Argentijn.

Op sportief vlak kende Chelsea een overtuigende middag. Nieuwkomer Rogers opende na elf minuten de score en João Pedro trof in de tweede helft tweemaal doel, waardoor Real Sociedad met 3-1 werd verslagen. Voor Chelsea volgt op maandag 24 augustus de Premier League-opener tegen stadsgenoot Fulham.