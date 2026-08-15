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Speech van Dani de Wit valt verkeerd bij voetbalfans: 'Kill them!'

15 augustus 2026, 20:04
Dani de Wit geeft een speech voorafgaand aan FC Utrecht - PSV
Foto: © ESPN
0 reacties
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Dani de Wit probeerde zijn ploeggenoten op te peppen voorafgaand aan de Eredivisie-wedstrijd tussen FC Utrecht en AZ. De wijze waarop hij dat deed, valt echter niet bij iedereen in de smaak.

ESPN deelde op sociale media een fragment van een toespraak die De Wit gaf aan zijn ploeggenoten als aanvoerder van Utrecht. De aanvallende middenvelder verwees naar zijn eigen verleden bij AZ. "Zij willen hier niet zijn. Ik stond vijf jaar geleden aan hun kant. Ze willen hier niet zijn. Vermoord ze!", zei De Wit in het Engels.

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ESPN sprak van een 'gepassioneerde speech', maar veel voetbalfans reageren lacherig. De reacties op X zijn niet meer te zien, omdat de tweet is verwijderd. Wel zijn de beelden nog te bekijken op YouTube.

De Wit zag er zelf niet al te best uit bij het openingsdoelpunt van AZ: na miscommunicatie tussen De Wit en doelman Vasilios Barkas belandde een corner van Peer Koopmeiners rechtstreeks in het doel. Kort na de pauze scoorde AZ nog tweemaal en werd De Wit gewisseld.

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Utrecht - AZ

FC Utrecht
1 - 4
AZ
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Dani de Wit

Dani de Wit
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 28 jaar (28 jan. 1998)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Utrecht
1
0
2025/2026
Utrecht
29
7
2024/2025
Bochum
28
2
2023/2024
AZ
32
10

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