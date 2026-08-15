probeerde zijn ploeggenoten op te peppen voorafgaand aan de Eredivisie-wedstrijd tussen FC Utrecht en AZ. De wijze waarop hij dat deed, valt echter niet bij iedereen in de smaak.

ESPN deelde op sociale media een fragment van een toespraak die De Wit gaf aan zijn ploeggenoten als aanvoerder van Utrecht. De aanvallende middenvelder verwees naar zijn eigen verleden bij AZ. "Zij willen hier niet zijn. Ik stond vijf jaar geleden aan hun kant. Ze willen hier niet zijn. Vermoord ze!", zei De Wit in het Engels.

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ESPN sprak van een 'gepassioneerde speech', maar veel voetbalfans reageren lacherig. De reacties op X zijn niet meer te zien, omdat de tweet is verwijderd. Wel zijn de beelden nog te bekijken op YouTube.

De Wit zag er zelf niet al te best uit bij het openingsdoelpunt van AZ: na miscommunicatie tussen De Wit en doelman Vasilios Barkas belandde een corner van Peer Koopmeiners rechtstreeks in het doel. Kort na de pauze scoorde AZ nog tweemaal en werd De Wit gewisseld.