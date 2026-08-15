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Grote verrassing: geblesseerde Stije Resink staat voor transfer bínnen Nederland

15 augustus 2026, 11:17
FC Groningen-speler Stije Resink
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Stije Resink is dicht bij een transfer naar AZ, zo meldt het Dagblad van het Noorden. De momenteel geblesseerde middenvelder van FC Groningen lijkt voor een bedrag van vier miljoen euro naar Alkmaar te verkassen.

Resink kampt met een kruisbandblessure en is nog altijd aan het revalideren. Hij wordt pas ná de winterstop terug op het veld verwacht. Toch lijkt AZ te gaan profiteren van de blessure. Naar verluidt heeft de middenvelder vanaf deze zomer een gelimiteerde afkoopsom van zes miljoen euro in zijn contract staan.

Volgens DVHN ontvangt FC Groningen vier miljoen euro van AZ als de deal uiteindelijk rondkomt. Daarbij is een doorverkooppercentage inbegrepen.

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Resink, die de aanvoerdersband draagt bij Groningen, stond afgelopen winterstop flink in de belangstelling van onder meer Ajax en Benfica. De Portugezen wilden de middenvelder graag overnemen, maar de Trots van het Noorden hield de poot stijf. Ruim een maand later raakte Resink zwaar geblesseerd tegen FC Volendam.

Als de middenvelder het hele seizoen fit was gebleven, leek een transfer naar AZ onwaarschijnlijk. De Alkmaarders lijken nu toch echt te gaan profiteren, maar zullen dus nog wel even geduld moeten hebben voordat ze Resink op het veld kunnen zien.

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jerommeke1973
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jerommeke1973
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Het is mss een risico qua kruisbandblessure, maar ik zou zeggen: kom lekker naar AZ!!!!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

jerommeke1973
373 Reacties
1.418 Dagen lid
1.031 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is mss een risico qua kruisbandblessure, maar ik zou zeggen: kom lekker naar AZ!!!!

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Stije Resink

Stije Resink
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 23 jaar (28 mei 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Groningen
-
-
2025/2026
Groningen
24
5
2024/2025
Almere
3
0
2023/2024
Almere II
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Excelsior
1
4
3
2
Go Ahead
1
3
3
3
AZ
1
2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3

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