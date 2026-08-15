Grote verrassing: geblesseerde Stije Resink staat voor transfer bínnen Nederland

is dicht bij een transfer naar AZ, zo meldt het Dagblad van het Noorden. De momenteel geblesseerde middenvelder van FC Groningen lijkt voor een bedrag van vier miljoen euro naar Alkmaar te verkassen.

Resink kampt met een kruisbandblessure en is nog altijd aan het revalideren. Hij wordt pas ná de winterstop terug op het veld verwacht. Toch lijkt AZ te gaan profiteren van de blessure. Naar verluidt heeft de middenvelder vanaf deze zomer een gelimiteerde afkoopsom van zes miljoen euro in zijn contract staan.

Volgens DVHN ontvangt FC Groningen vier miljoen euro van AZ als de deal uiteindelijk rondkomt. Daarbij is een doorverkooppercentage inbegrepen.

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Resink, die de aanvoerdersband draagt bij Groningen, stond afgelopen winterstop flink in de belangstelling van onder meer Ajax en Benfica. De Portugezen wilden de middenvelder graag overnemen, maar de Trots van het Noorden hield de poot stijf. Ruim een maand later raakte Resink zwaar geblesseerd tegen FC Volendam.

Als de middenvelder het hele seizoen fit was gebleven, leek een transfer naar AZ onwaarschijnlijk. De Alkmaarders lijken nu toch echt te gaan profiteren, maar zullen dus nog wel even geduld moeten hebben voordat ze Resink op het veld kunnen zien.