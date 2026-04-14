denkt dat de overstap naar Ajax gaat maken, zo vertelt hij bij Matchday van Supergaande. De doelman van FC Groningen verwacht dat Resink in de toekomst bij een internationale topclub als Atlético Madrid gaat spelen.

Bij Matchday krijgt Vaessen de vraag waar hij de aanvoerder van FC Groningen over vijf jaar ziet spelen. “Stije Resink, die staat over vijf jaar sowieso bij een topclub”, begint de ploeggenoot van Resink. “Ik denk dat hij eerst naar een club als Ajax gaat en vanuit daar gaat hij een mooie carrière tegemoet. Dat weet ik bijna zeker”, vervolgt Vaessen.

De dertigjarige keeper komt vervolgens met een tip: “Als hij een stap wil maken, adviseer ik Spanje. Een Atlético Madrid, of zo”, zegt de sluitpost op serieuze toon. Resink haakt daar ludiek op in: “Hij wil het andersom”, lacht de middenvelder van FC Groningen. “Tweede keeper! Is goed!”, reageert Vaessen.

De programmamakers vragen aan Resink waar hij zijn ploeggenoot over vijf jaar ziet spelen. “Hij gaat sowieso nog wel een jaartje of acht door, al moet hij iets beter voor zijn lichaam zorgen. Maar over vijf jaar zit hij ergens in het buitenland. Ik zie hem wel naar Mexico of Saudi-Arabië gaan. Hij gaat gek cashen, dat is wat hij wil”, zegt Resink.