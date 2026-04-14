Etienne Vaessen: ‘Ik denk dat Stije Resink naar Ajax gaat’

14 april 2026, 06:25
Stije Resink FC Groningen Ajax
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Etienne Vaessen denkt dat Stije Resink de overstap naar Ajax gaat maken, zo vertelt hij bij Matchday van Supergaande. De doelman van FC Groningen verwacht dat Resink in de toekomst bij een internationale topclub als Atlético Madrid gaat spelen.

Bij Matchday krijgt Vaessen de vraag waar hij de aanvoerder van FC Groningen over vijf jaar ziet spelen. “Stije Resink, die staat over vijf jaar sowieso bij een topclub”, begint de ploeggenoot van Resink. “Ik denk dat hij eerst naar een club als Ajax gaat en vanuit daar gaat hij een mooie carrière tegemoet. Dat weet ik bijna zeker”, vervolgt Vaessen.

De dertigjarige keeper komt vervolgens met een tip: “Als hij een stap wil maken, adviseer ik Spanje. Een Atlético Madrid, of zo”, zegt de sluitpost op serieuze toon. Resink haakt daar ludiek op in: “Hij wil het andersom”, lacht de middenvelder van FC Groningen. “Tweede keeper! Is goed!”, reageert Vaessen.

De programmamakers vragen aan Resink waar hij zijn ploeggenoot over vijf jaar ziet spelen. “Hij gaat sowieso nog wel een jaartje of acht door, al moet hij iets beter voor zijn lichaam zorgen. Maar over vijf jaar zit hij ergens in het buitenland. Ik zie hem wel naar Mexico of Saudi-Arabië gaan. Hij gaat gek cashen, dat is wat hij wil”, zegt Resink.

dilima1966
dilima1966
Hij zou welkom zijn voor ajax ik denk dat Stije Resink prima zou passen bij ajax

dilima1966
En ajax laat gewoon weer geld verdampen om Maher Carrizo niet op te stellen bij jong ajax Paul Nuijten had ik een andere trainer gedacht te hebben voor jong ajax maar die gaat het ook weer verprutsen oscar heeft het daar beter gedaan

CG
CG
Zou zomaar kunnen. Dan moet Ajax actie ondernemen!!

Etienne Vaessen

Etienne Vaessen
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 30 jaar (26 jul. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
25
0
2024/2025
Groningen
32
0
2023/2024
RKC
30
0
2022/2023
RKC
32
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44

