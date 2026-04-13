heeft zich maandag bij Matchday uitgelaten over zijn misgelopen transfer naar Benfica. De middenvelder van FC Groningen stond afgelopen winterse transferperiode in de concrete belangstelling van de Portugese topclub, maar zag de deal uiteindelijk niet rondkomen.

De geblesseerde aanvoerder van FC Groningen noemt die periode ‘hectisch’. “Een dag voor de derby tegen sc Heerenveen werd ik gebeld door mijn zaakwaarnemer. Dat hij gebeld was door Benfica en dat hij en ik morgen zouden praten. Ik zei tegen hem: laat het alleen weten als er echt serieus iets is, want ik kreeg wel vaker een berichtje van hem over geïnteresseerde clubs, maar vooral richting de zomer”, begint Resink, die onder meer werd gelinkt aan Ajax.

“Maar toen kwam ineens Benfica. Zij hadden twee blessures en waren echt concreet. Na Heerenveen-uit hebben we gebeld, ze wilden me al in de winterstop overnemen”, blikt de middenvelder terug.

‘Met zoveel geld komen er vieze spelletjes bij kijken’

De entourage sprak met de zaakwaarnemer van Resink, waar de middenvelder hoorde wat hij zou gaan verdienen bij de Portugese club. “Toen werd ik ook gebeld door een Portugese zaakwaarnemer die ertussen wilde komen. Hij wist wat er tien minuten geleden gezegd was. Met zoveel geld komen er vieze spelletjes bij kijken. Dat was voor mij wel gek. Ik had niet verwacht dat er nog iets zou komen. Mijn eerste gedachte was wel: let’s go”, vervolgt de middenvelder.

Resink geeft aan dat de media niet lang nodig had om de geruchten te onderscheppen. “Ik vond het wel f*cked up dat het de hele tijd in de media was. Het gaat van links naar rechts. Je weet zelf ook niet wat er gaat gebeuren. Heel die week kreeg ik alleen maar berichten doorgestuurd met foto’s van mij in Benfica-shirts”, zegt hij eerlijk. FC Groningen zette uiteindelijk een streep door de deal, waarna Resink niet veel later zwaar geblesseerd raakte tijdens de uitwedstrijd tegen FC Volendam.